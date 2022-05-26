Двоих экс-футболистов "Шахтера" мобилизовали в "ДНР", — Андронов

Один из бывших игроков донецкого клуба получил ранение в ногу, второй был убит. Комментатор утверждает, что спортсменов отправили воевать в принудительном порядке.

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Российский комментатор Алексей Андронов в своем телеграм-канале рассказал о судьбе двух бывших футболистах донецкого "Шахтера", который принудительно мобилизовали власти непризнанной республики ДНР.

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По словам комментатора, Вадим Солодкий и Александр Воскобойник, которые являются воспитанниками "Шахтера", были отправлены воевать против Украины. Для обоих мужчин эта история завершилась фатально: Солодкий погиб, а Воскобойник получил ранение в ногу.

"Может, вы и не слышали про таких людей — Александр Воскобойник (играл за "Шахтер") и Вадим Солодкий ("Металлург" Донецк). Оба — воспитанники "Шахтера", играли в 90-х. Воскобойника еще болелы доставали кричалкой: Что на поле за покойник? Это Саша Воскобойник! Обоих замели на улицах Донецка воевать. Воск тяжело ранен в ноги, Солод убит. Воска увезли в Новоазовск, там даже нашатыря нет в больнице, потом в Москву", — рассказал Алексей Андронов.

Александр Воскобойник выступал за "Шахтер" в течение пяти лет, с 1992 по 1997 года. В его активе 87 матчей и 11 голов в составе донецкого клуба. Вместе с "Шахтером" Воскобойник дважды выигрывал серебряные медали чемпионата Украины и дважды — Кубок Украины.

Вадим Солодкий был только воспитанником "Шахтера", а в течение своей игровой карьеры выступал за такие клубы, как "Металлург" (Донецк), "Волынь" (Луцк) и молдавский "Шериф".

Ранее Фокус рассказывал, что умер экс-полузащитник "Шахтера" Алексей Бахарев. Бывшему футболисту донецкого клуба было 45 лет, а о причинах его ранней смерти до сих пор ничего неизвестно.

Также мы сообщали, что тренировочная база ФК "Шахтер" под Киевом попала под обстрел. На базе обнаружили несколько следов от снарядов: пострадали тренировочное поле и комната с экипировкой.