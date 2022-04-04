Тренировочная база ФК "Шахтер" под Киевом попала под обстрел (фото, видео)

На базе обнаружили несколько следов от снарядов: пострадали тренировочное поле и комната с экипировкой.

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Пресс-служба футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) опубликовала фотографии с клубной базы "Святошин", где "горняки" проводили тренировочные мероприятия с 2014 года, после эвакуации из Донецка.

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Как сообщается в клубном аккаунте в Twitter, в результате обстрела пострадало одно из тренировочных полей, в нем зафиксирована воронка. Еще один снаряд прилетел в помещение с экипировкой.

[ + – ] База "Святошин" после обстрела Фото: ФК Шахтер

[ + – ] Воронка на тренировочном поле на базе "Шахтера" Фото: ФК "Шахтер"

"Взрывотехники ГСЧС вчера разминировали дороги, которые ведут к территории комплекса "Святошин". Доступ к инфраструктуре восстановлен", — сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

[ + – ] Последствия обстрела базы ФК Шахтер Донецк

Отметим, что в 2014 году подверглась обстрелу предыдущая база "Шахтера" — СТБ "Кирша", которая расположена к югу от Донецка. После того, как клуб покинул город, он проводил домашние матчи во Львове, Харькове и Киеве, но базировался в столице Украины, арендовав олимпийскую базу "Святошин".

В начале апреля стало известно, что Украину покинули руководители "Шахтера": генеральный директор Сергей Палкин и директор по футболу Дарио Срна. На видео, которое журналист Сергей Болотников опубликовал на своей странице в Facebook зафиксировано, что Палкин и Срна пьют кофе на улице. По словам журналиста, функционеры получили специальное разрешение и вылетели в Вену по рабочим вопросам. Отметим, что Дарио Срна — гражданин Хорватии, в то время, как Сергей Палкин является гражданином Украины. Согласно разрешению, он должен вернуться в Украину до 7 апреля.

Ранее Фокус сообщал, что "Шахтер" покинуло два бразильских футболиста. Оба перешли в новые клубы на правах аренды, по окончании которой должны вернуться в донецкий клуб и продолжить выполнять условия контракта.