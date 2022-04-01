Руководители ФК "Шахтер" покинули Украину, — журналист Болотников (видео)

Дарио Срна и Сергей Палкин были замечены в Австрии 31 марта.

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Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин и директор по футболу клуба Дарио Срна покинули Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Болотников.

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Как говорится в публикации, Министерство молодежи и спорта Украины совместно с киевским "Динамо" создали опасный прецедент, который дал футболистам право выезжать из охваченной войной Украины.

"Теперь мы знаем — футболисты у нас особые граждане, которым позволено гораздо больше, чем всем остальным. А футболисты "Динамо" – вообще особенее особенных.

Отвратительно, что эти люди еще и используют ВСУ для своего побега. По такой логике каждый может откупиться штукой евро для ВСУ и покинуть страну. Хорошо, что Суркис хотя бы опроверг намерения распродажи, но я бы не торопился делать выводы, всегда можно найти варианты.

Хотя не Динамо единственное. Прислали мне такое видео, снятое 31 марта в Вене — Палкин и Срна попивают кофе в мирной Европе. Другие мои источники подтвердили, что Палкин уехал. Говорят, поехал по делам, продает легионеров, через неделю должен вернуться. Но этого никто, конечно, не может гарантировать", — написал Болотников.

[ + – ] Сергей Болотников о побеге Сергея Палкина и Дарио Срна Фото: Скриншот

Ранее он заявил, что цель международного турне киевского "Динамо" "Матч за мир" — не только сбор средств для Вооруженных Сил Украины, но и продажа украинских футболистов, поскольку трансферное окно для них открыто только до 7 апреля.

На видео, которое опубликовал Болотников, видно, как двое мужчин, похожих на Срну и Палкина сидят на уличной площадке в кафе за столом.

[ + – ] Дарио Срна и Сергей Палкин в Вене

Впрочем, Игорь Суркис эту информацию опроверг, заявив, что до летнего межсезонья не планирует расставаться ни с кем из украинских игроков "Динамо".