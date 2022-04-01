Керівники ФК "Шахтар" залишили Україну, — журналіст Болотніков (відео)

Даріо Срна та Сергій Палкін були помічені в Австрії 31 березня.

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Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін і директор із футболу клубу Даріо Срна залишили Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Сергій Болотніков.

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Як йдеться у публікації, Міністерство молоді та спорту України спільно з київським "Динамо" створили небезпечний прецедент, який дав футболістам право виїжджати з охопленої війною України.

"Тепер ми знаємо — футболісти в нас особливі громадяни, яким дозволено набагато більше, ніж усім іншим. А футболісти "Динамо" — взагалі особливіші за особливих.

Огидно, що ці люди ще й використовують ЗСУ для своєї втечі. За такою логікою кожен може відкупитися штукою євро для ЗСУ та залишити країну. Добре, що Суркіс хоча б спростував наміри розпродажу, але я не поспішав робити висновки, завжди можна знайти варіанти.

Хоча не Динамо єдине. Надіслали мені таке відео, зняте 31 березня у Відні — Палкін та Срна попивають каву в мирній Європі. Інші мої джерела підтвердили, що Палкін поїхав. Кажуть, поїхав у справах, продає легіонерів, за тиждень має повернутися. Але цього ніхто, звісно, не може гарантувати", — написав Болотніков.

[ + – ] Сергій Болотніков про втечу Сергія Палкіна та Даріо Срна Фото: Скриншот

Раніше він заявив, що мета міжнародного турне київського "Динамо" "Матч за мир" — не лише збір коштів для Збройних Сил України, а й продаж українських футболістів, оскільки трансферне вікно для них відчинене лише до 7 квітня.

На відео, яке опублікував Болотніков, видно, як двоє чоловіків, схожих на Срну та Палкіна сидять на вуличному майданчику в кафе за столом.

[ + – ] Даріо Срна та Сергій Палкін у Відні

Утім, Ігор Суркіс цю інформацію заперечив, заявивши, що до літнього міжсезоння не планує розлучатися ні з ким з українських гравців "Динамо".