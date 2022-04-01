Не раніше літа: Ігор Суркіс спростував інформацію про продаж українських гравців "Динамо"

Клуб найближчим часом базуватиметься у Румунії.

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Президент ФК "Динамо" Київ Ігор Суркіс розповів про те, як житиме його клуб у найближчі кілька місяців. Про це він розповів в ексклюзивному коментарі "ТаТоТаку".

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За словами Суркіса, "Динамо" справді отримало спеціальний дозвіл від Міністерства молоді та спорту України та залишило межі країни. Виручка від проведення благодійних матчів буде спрямована на допомогу Збройним силам України.

Також президент "Динамо" спростував інформацію, опубліковану журналістом Сергієм Болотніковим про те, що справжня мотивація виїзду "Динамо" за кордон — продаж українських футболістів, оскільки трансферне вікно для них відчинене до 7 квітня.

"Думаю, 8 квітня ви мені такі питання ставити не будете. Жоден український гравець не буде проданий у це трансферне вікно. Питання про переходи розглядатимуться не раніше літнього трансферного періоду. Більше того, ми і легіонерів — таких як Вербич і Кендзьора — відпустили тільки на орендних правах. Усі наші футболісти, враховуючи гравців юнацької команди, підписали документ про своє повернення до країни після закінчення благодійних матчів і матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Спортінга" відповідно", — сказав Ігор Суркіс.

Він також зазначив, що клуб найближчим часом базуватиметься у Румунії, а перший матч із серії "Матч за мир" відбудеться 12 квітня у Варшаві проти польської "Легії". Крім того, Ігор Суркіс запропонував приєднатися до збору київського клубу футболістам "Шахтаря" Андрію П'ятову, Тарасу Степаненку та Сергію Кривцову, щоб показати єдність українських футболістів під час війни.

Нагадаємо, що Фокус розповідав про ініціативу ФК "Динамо" Київ зіграти серію матчів з європейськими грандами. Кияни планують провести товариські матчі з такими відомими клубами, як "Барселона", "Мілан", ПСЖ, "Борусія" (Дортмунд), "Бенфіка", "Аякс" та іншими.