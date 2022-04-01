Не раньше лета: Игорь Суркис опроверг информацию о продаже украинских игроков "Динамо"

Клуб в ближайшее время будет базироваться в Румынии.

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Президент ФК "Динамо" Киев Игорь Суркис рассказал о том, как будет жить его клуб в ближайшие несколько месяцев. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии "ТаТоТаке".

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По словам Суркиса, "Динамо" действительно получило специальное разрешение от Министерства молодежи и спорта Украины и покинуло пределы страны. Выручка от проведения благотворительных матчей будет направлена на помощь Вооруженным Силам Украины.

Также президент "Динамо" опроверг информацию, опубликованную журналистом Сергеем Болотниковым о том, что настоящая мотивация выезда "Динамо" зарубеж — продажа украинских футболистов, поскольку трансферное окно для них открыто до 7 апреля.

"Думаю, 8 апреля вы мне такие вопросы задавать не станете. Ни один украинский игрок не будет продан в это трансферное окно. Вопросы о переходах будут рассматриваться не раньше летнего трансферного периода. Более того, мы и легионеров – таких как Вербич и Кендзера – отпустили только на арендных правах. Все наши футболисты, учитывая игроков юношеской команды, подписали документ о своем возвращении в страну после окончания благотворительных матчей и матча Юношеской лиги УЕФА против "Спортинга" соответственно", — сказал Игорь Суркис.

Он также отметил, что клуб в ближайшее время будет базироваться в Румынии, а первый матч из серии "Матч за мир" состоится 12 апреля в Варшаве, против польской "Легии". Кроме того, Игорь Суркис предложил присоединиться к сбору киевского клуба футболистам "Шахтера" Андрею Пятову, Тарасу Степаненко и Сергею Кривцову, чтобы показать единство украинских футболистов во время войны.

Напомним, что Фокус рассказывал об инициативе ФК "Динамо" Киев сыграть серию матчей с европейскими грандами. Киевляне планируют провести товарищеские матчи с такими известными клубами, как "Барселона", "Милан", ПСЖ, "Боруссия" (Дортмунд), "Бенфика", "Аякс" и другими.