Потеря кадров: "Шахтер" покинули два бразильца

Донецкий клуб продолжают покидать дорогостоящие легионеры.

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Двое футболистов донецкого "Шахтера" сменили клубы из-за войны в Украине, сообщает пресс-служба клуба.

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Бразильский полузащитник Тете подписал контракт с французским клубом "Олимпик Лион". 22-летний бразилец будет выступать за титулованный клуб до конца текущего сезона. Тете присоединился к "Шахтеру" в феврале 2019 года. За это время он выиграл два чемпионата Украины, а также Кубок и Суперкубок страны. В общей сложности Тете сыграл 108 матчей, в которых забил 31 гол в футболке донецкого клуба.

Еще один бразильский футболист "Шахтера", Майкон Барберан продолжит карьеру на родине, в ФК "Коринтианс". Арендный договор действителен до конца 2022 года. Майкон является воспитанником "Коринтианса", а за взрослую команду дебютировал в 18 лет, после чего сыграл 89 матчей и стал чемпионом Бразилии (2017).

За "Шахтер" Майкон выступает с лета 2018 года. За это время он сыграл за "Шахтер" в 98 матчах и забил 8 голов. Майкон — двукратный чемпион Украины, а также обладатель Кубка и Суперкубка страны.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес продолжит карьеру в "Коринтиансе". 34-летний футболист, контракт которого с "Шахтером" истекал в конце сезона, подписал соглашение с бразильским клубом сроком на два года — договор истекает в конце 2023 года.

Также в декабре "Шахтер" попрощался с Марлосом: опытный полузащитник отработал свой контракт до конца и ушел из клуба на правах свободного агента. Марлос провел в "Шахтере" почти 8 лет, сыграл 287 матчей и забил 74 гола.