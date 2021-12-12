"Шахтер" прощается с Марлосом. Видео всех 74 голов за клуб

Физическая форма полузащитника в этом сезоне оставляла желать лучшего, в основном он появлялся на поле с лавки запасных. Но вместе с тем оставался полезен команде.

Донецкий "Шахтер" не стал продлевать соглашение с полузащитником Марлосом, действие которого заканчивается в конце календарного 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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На протяжении 8 сезонов Марлос был одним из главных действующих лиц донецкой команды, куда перешел летом 2014 года из харьковского "Металлиста". Уже за первый свой сезон он провел 35 матчей, а в следующих выходил на поле в более чем 40. По числу сыгранных матчей он входит в топ-25 футболистов "Шахтера", в общей сложности у хавбека 287 игр за клуб.

[ + – ] Видео: официальный канал "Шахтера"

Марлос, выступая на позиции правого крайнего и "под нападающим" забивал важные мячи в Лиге чемпионов, Лиге Европы и внутреннем чемпионате.

В общей сложности на счету бразильца с украинским паспортом 74 мяча во всех клубных турнирах. В 2017 году он получил украинское гражданство и осенью того же года дебютировал в главной команде страны, цвета которой защищал вплоть до недавнего Евро-2020.

Марлоса относили к т.н. "старой гвардии" "Шахтера", наряду с Тайсоном, который в прошлое зимнее межсезонье вернулся на родину в "Интернасьональ". Возможно, такое же продолжение своей карьеры выберет и Марлос.

По данным бразильского ресурса Lance, его хотят видеть в своих рядах шесть клубов: "Сан-Паулу", "Атлетико-Минейро", "Атлетико", "Коритиба", а также турецкие "Фенербахче" и "Бешикташ".

В этом сезоне полузащитник в основном появляется на поле с лавки запасных, очевидно, его функциональные состояние не позволяет играть все 90 минут.

Руководство "Шахтера" поблагодарило игрока, отметив его вклад в развитие клуба. Болельщики команды оставили теплые комментарии к этой новости на официальном сайте, пожелав дальнейших успехов своей легенде.

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