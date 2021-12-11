Вспышка агрессии. Матч "Челси" — "Лидс" завершился потасовкой на поле (видео)

После финального свистка на "Стэмфорд Бридж" защитник хозяев Антонио Рюдигер начал выяснять отношения с соперниками не по-футбольному.

В чемпионате Англии по футболу состоялся матч 16-го тура между "Челси" и "Лидсом".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Игра завершилась небольшой потасовкой на футбольном поле: защитник хозяев Антонио Рюдигер с кулаками побежал на игроков соперника. До рукоприкладства дело не дошло — футболиста оттащили партнеры по команде. Что стало причиной агрессивного поведения игрока, остается неизвестным.

[ + – ] Потасовка в матче "Челси" - "Лидс" с участием Рюдигера

Встреча носила драматичный характер и "Челси" был близок к тому, чтобы потерять очки в матче с одним из аутсайдеров лиги. В середине первого тайма защитник хозяев Маркос Антонио нарушил правила в своей штрафной и арбитр назначил пенальти. К точке подошел Рафаэл и открыл счет в матче.

Правда, Маркос Алонсо быстро исправился и в концовке первого тайма отдал результативную передачу на Мэйсона Маунта, который восстановил справедливость.

Уже во второй половине матча теперь уже "Челси" заработал право на пенальти. С 11 метров приговор исполнил штатный пенальтист Жоржиньо. На 83-й минуте "Лидс" сравнял счет — гол в активе Джо Джелхардта. Уже в компенсированное арбитром время Антонио Рюдигер пошел в штрафную площадь "Лидса" и вынудил соперника сфолить. Второй пенальти для "Челси" снова исполнил Жоржиньо и принес победу своей команде.

А уже после финального свистка произошла потасовка с участием Рюдигера.

После 16 матчей "Челси" занимает третье место, набрав 36 очков. Выше лондонского клуба только "Ливерпуль" (37) и "Манчестер Сити" (38). "Лидс" остался внизу таблицы, занимая 15-ю позицию (16 очков).

Чемпионат Англии. 16-й тур

"Челси" — "Лидс" — 3:2 (1:1)

Голы: 0:1, с пенальти, Рафаэл, 28; 1:1, Маунт, 42; 2:1, с пенальти, Жоржиньо, 59; 2:2, Джелхардт, 83; 3:2, с пенальти, Жоржиньо, 90+4.

[ + – ] Челси - Лидс - 3:2. Видео голов и обзор матча

В октябре Фокус рассказывал, что в Словакии во время матча произошла массовая драка, с участием болельщиков.