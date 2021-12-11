Спалах агресії. Матч "Челсі" — "Лідс" завершився сутичкою на полі (відео)

Після фінального свистка на "Стемфорд Брідж" захисник господарів Антоніо Рюдігер почав з'ясовувати стосунки із суперниками не по-футбольному.

У чемпіонаті Англії з футболу відбувся матч 16-го туру між "Челсі" та "Лідсом".

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Гра завершилася невеликою штовханиною на футбольному полі: захисник господарів Антоніо Рюдігер із кулаками побіг на гравців суперника. До рукоприкладства справа не дійшла – футболіста відтягли партнери по команді. Що спричинило агресивну поведінку гравця, залишається невідомим.

[ + – ] Бійка в матчі "Челсі" — "Лідс" за участю Рюдігера

Зустріч мала драматичний характер і "Челсі" був близький до того, щоб втратити очки в матчі з одним з аутсайдерів ліги. У середині першого тайму захисник господарів Маркос Антоніо порушив правила у своєму штрафному майданчику і арбітр призначив пенальті. До позначки підійшов Рафаел і відкрив рахунок у матчі.

Щоправда, Маркос Алонсо швидко виправився і в кінці першого тайму віддав результативну передачу на Мейсона Маунта, який відновив справедливість.

Вже у другій половині матчу тепер "Челсі" заробив право на пенальті. З 11 метрів вирок виконав штатний пенальтист Жоржіньо. На 83-й хвилині "Лідс" зрівняв рахунок — гол в активі Джо Джелхардта. Вже у компенсований арбітром час Антоніо Рюдігер пішов у штрафний майданчик "Лідса" і змусив суперника сфолити. Другий пенальті для "Челсі" знову виконав Жоржіньо та приніс перемогу своїй команді.

А вже після фінального свистка відбулася сутичка за участю Рюдігера.

Після 16 матчів "Челсі" посідає третє місце, набравши 36 очок. Вище лондонського клубу лише "Ліверпуль" (37) та "Манчестер Сіті" (38). "Лідс" залишився внизу таблиці, займаючи 15 позицію (16 очок).

Чемпіонат Бразилії 16-й тур

"Челсі" — "Лідс" — 3:2 (1:1)

Голи: 0:1, з пенальті, Рафаел, 28; 1:1, Маунт, 42; 2:1, з пенальті, Жоржіньо, 59; 2:2, Джелхардт, 83; 3:2, з пенальті, Жоржіньо, 90+4.

[ + – ] Челсі – Лідс – 3:2. Відео голів та огляд матчу

У жовтні Фокус розповідав, що у Словаччині під час матчу сталася масова бійка за участю вболівальників.