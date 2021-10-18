У Словаччині під час матчу сталася масова бійка вболівальників на футбольному полі (відео)

Матч лідерів чемпіонату Словаччини перервався на 15-й хвилині та не був дограний.

Центральний матч лідерів чемпіонату Словаччини з футболу був перерваний через бійку, яка сталася між фанатами команд-суперників.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У Словаччині між собою грали "Спартак" із Трнави і Братиславський "Слован" — лідери чемпіонату Словаччини. Перед матчем в обох команд було по 23 очки після десяти матчів у чемпіонаті Словаччини.

Команди встигли провести на полі лише 15 хвилин, після чого гра була припинена і більше не була відновлена.

Уболівальники "Спартака" і "Слована" протягом усього початку матчу активно підтримували свої команди, палили піротехніку на трибунах і провокували зіткнення між собою. Через деякий час бійка сталася на трибунах стадіону в Трнаві.

Поступово бійка перейшла з трибун на футбольне поле. У цей час футболісти обох команд уже встигли покинути межі поля і вирушили в підтрибунне приміщення.

Заспокоїти фанатів вдалося лише поліцейським. Після того, як вони прибули на стадіон, їм вдалося розігнати вболівальників.

Крім того, на стадіон також були викликані бригади медиків. Вони почали надавати допомогу, постраждалим унаслідок бійки фанатів.

У підсумку матч був припинений і поки невідомо, коли буде дограний. "Спартак" запропонував дограти матч у нову дату і готовий провести його без уболівальників на трибунах.

"Спартак" із Трнави засудив дії своїх уболівальників, які спровокували бійку під час матчу. У клубі зазначили, що подібна поведінка неприпустима на стадіонах.

"Слован" же навпаки заступився за вболівальників і звинуватив "Спартак" у тому, що його вболівальники знехтували технікою безпеки і потрапили на гостьовий сектор. Зазначимо, що дербі між "Слованом" і "Спартаком" є одним із найголовніших у Словаччині.