В Словакии во время матча произошла массовая драка болельщиков на футбольном поле (видео)

Матч лидеров чемпионата Словакии прервался на 15-й минуте и не был доигран.

Центральный матч лидеров чемпионата Словакии по футболу был прерван из-за драки, которая произошла между фанатами соперничающих команд.

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В Словакии между собой играли "Спартак" из Трнавы и братиславский "Слован" – лидеры чемпионата Словакии. Перед матчем у обеих команд было по 23 очка после десяти матчей в чемпионате Словакии.

Команды успели провести на поле лишь 15 минут, после чего игра была приостановлена и больше не была возобновлена.

Болельщики "Спартака" и "Слована" на протяжении всего начала матча активно поддерживали свои команды, жгли пиротехнику на трибунах и провоцировали столкновения между собой. Через некоторое время драка произошла на трибунах стадиона в Трнаве.

Постепенно драка перешла с трибун на футбольное поле. В это время футболисты обеих команд уже успели покинуть пределы поля и отправились в подтрибунное помещение.

Успокоить фанатов удалось лишь полицейским. После того, как они прибыли на стадион, им удалось разогнать болельщиков.

Кроме того, на стадион также были вызваны бригады медиков. Они начали оказывать помощь, пострадавшим в следствие драки фанатам.

В итоге матч был приостановлен и пока неизвестно, когда будет доигран. "Спартак" предложил доиграть матч в новую дату и готовый провести его без болельщиков на трибунах.

"Спартак" из Трнавы осудил действия своих болельщиков, спровоцировавших драку во время матча. В клубе отметили, что подобное поведение недопустимо на стадионах.

"Слован" же наоборот заступился за болельщиков и обвинил "Спартак" в том, что его болельщики пренебрегли техникой безопасности и попали на гостевой сектор. Отметим, что дерби между "Слованом" и "Спартаком" является одним из самых главных в Словакии.