"Шахтар" прощається із Марлосом. Відео всіх 74 голів за клуб

Фізична форма півзахисника цього сезону залишала бажати кращого, в основному він з'являвся на полі з лавки запасних. Але водночас залишався корисним команді.

Донецький "Шахтар" не став продовжувати угоду з півзахисником Марлосом, дія якої закінчується наприкінці календарного 2021 року. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Протягом 8 сезонів Марлос був однією з головних дійових осіб донецької команди, куди перейшов улітку 2014 року з харківського "Металіста". Вже за перший свій сезон він провів 35 матчів, а в наступних виходив на поле більш ніж у 40. За кількістю зіграних матчів він входить до топ-25 футболістів "Шахтаря", загалом у хавбека 287 ігор за клуб.

[ + – ] Відео: офіційний канал "Шахтаря"

Марлос, виступаючи на позиції правого крайнього та "під нападником" забивав важливі м'ячі у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та внутрішньому чемпіонаті.

Загалом на рахунку бразильця з українським паспортом 74 м'ячі у всіх клубних турнірах. 2017 року він отримав українське громадянство і восени того ж року дебютував у головній команді країни, кольори якої захищав аж до недавнього Євро-2020.

Марлоса відносили до т.зв. "старої гвардії" "Шахтаря", поряд з Тайсоном, який минулого зимового міжсезоння повернувся на батьківщину в "Інтернасьональ". Можливо, таке саме продовження своєї кар'єри вибере і Марлос.

За даними бразильського ресурсу Lance, його хочуть бачити у своїх лавах шість клубів: "Сан-Паулу", "Атлетіко-Мінейро", "Атлетіко", "Коритіба", а також турецькі "Фенербахче" та "Бешикташ".

Цього сезону півзахисник в основному з'являється на полі з лави запасних, очевидно, його функціональний стан не дозволяє грати всі 90 хвилин.

Керівництво "Шахтаря" подякувало гравцю, відзначивши його внесок у розвиток клубу. Уболівальники команди залишили теплі коментарі до цієї новини на офіційному сайті, побажавши подальших успіхів своїй легенді.

Раніше Фокус повідомляв, що матч АЛП між "Челсі" та "Лідсом" завершився бійкою гравців. Все почалося з того, що після фінального свистка на стадіоні "Стемфорд Брідж" німецький захисник "Челсі" Антоніо Рюдігер вирішив з'ясувати стосунки з опонентом не по-футбольному.