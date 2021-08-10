Колишня зірка "Шахтаря" поскаржився на расизм в Україні

Тайсон зізнався, що страждав через образи в Україні на расовому ґрунті.

Колишній нападаючий донецького "Шахтаря" Тайсон розповів про те, що його ображали в Україні, повідомляє Globo.

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Після одного з забитих голів у чемпіонаті Бразилії Тайсон відсвяткував гол, піднявши руку в жесті руху Black lives matter, яке бореться з проявами расизму.

Бразилець у післяматчевому інтерв'ю зізнався, що страждав від проявів расизму в Україні, коли виступав за донецький "Шахтар". Із тих пір нападник "Інтернасьйонала" святкує забиті голи, підтримуючи всіх, хто зіткнувся з нетерпимістю на расовому ґрунті.

Нагадаємо, що Тайсон покинув "Шахтар" у минулому сезоні. Сторони достроково припинили співпрацю, і гравець вирушив на батьківщину, до Бразилії, де перейшов в "Інтернасьйонал", у якому вже провів частину своєї кар'єри до від'їзду в харківський "Металіст".

Тайсону не вистачило одного матчу, щоб зіграти ювілейний 300-й матч за донецький клуб — він зупинився на 299 виступах. За свою кар'єру в донецькому клубі він відзначився 55 голами.

Серед досягнень Тайсона: шість чемпіонських в українській прем'єр-лізі, перемога в п'яти Кубках України та чотирьох Суперкубках України.

Тайсон потрапив до двадцятки кращих гравців за кількістю зіграних матчів за донецький "Шахтар". Бразилець Тайсон віддав донецькому "Шахтарю" 8 років своєї кар'єри.

Тайсон потрапляв і в гучні скандали в Україні: одного разу бразилець відмовився виходити на заміну в матчі Ліги чемпіонів проти "Роми". З чуток, бразилець після гри відмовився говорити з керівництвом донецького клубу та закрився від них в туалеті. Після скандалу футболіст був відправлений у дубль, а потім сторони розірвали угоду.