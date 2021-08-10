Бывшая звезда "Шахтера" пожаловался на расизм в Украине

Тайсон признался, что страдал из-за оскорблений в Украине на расовой почве.

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Тайсон рассказал о том, что его обижали в Украине, сообщает Globo.

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После одного из забитых голов в чемпионате Бразилии Тайсон отпраздновал гол, вскинув руку в жесте движения Black lives matter, которое борется с проявлениями расизма.

Бразилец в послематчевом интервью признался, что страдал от проявлений расизма в Украине, когда выступал за донецкий "Шахтер". С тех пор нападающий "Интернасьонала" празднует забитые голы, поддерживая всех, кто столкнулся с нетерпимостью на расовой почве.

Напомним, что Тайсон покинул "Шахтер" в прошлом сезоне. Стороны досрочно прекратили сотрудничество и игрок отправился на Родину, в Бразилию, где перешел в "Интернасьонал", в котором уже провел часть своей карьеры до отъезда в харьковский "Металлист".

Тайсону не хватило одного матча, чтобы сыграть юбилейный 300-й матч за донецкий клуб – он остановился на 299 выступлениях. За свою карьеру в донецком клубе он отличился 55 голами.

Среди достижений Тайсона: шесть чемпионств в украинской премьер-лиги, победа в пяти Кубках Украины и четырех Суперкубках Украины.

Тайсон попал в двадцатку лучших игроков по количеству сыгранных матчей за донецкий "Шахтер". Бразилец Тайсон отдал донецкому "Шахтеру" 8 лет своей карьеры.

Тайсон попадал и в громкие скандалы в Украине: однажды бразилец отказался выходить на замену в матче Лиги чемпионов против "Ромы". По слухам, бразилец после игры отказался говорить с руководством донецкого клуба и закрылся от них в туалете. После скандала футболист был отправлен в дубль, а затем стороны расторгли соглашение.