Втрата кадрів: "Шахтар" покинули два бразильці

Донецький клуб продовжують залишати дорогі легіонери.

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Двоє футболістів донецького "Шахтаря" змінили клуби через війну в Україні, повідомляє пресслужба клубу.

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Бразильський півзахисник Тете підписав контракт із французьким клубом "Олімпік Ліон". 22-річний бразилець виступатиме за титулований клуб до кінця поточного сезону. Тете приєднався до "Шахтаря" у лютому 2019 року. За цей час він виграв два чемпіонати України, а також Кубок і Суперкубок країни. Загалом Тете зіграв 108 матчів, у яких забив 31 гол у футболці донецького клубу.

Ще один бразильський футболіст "Шахтаря", Майкон Барберан, продовжить кар'єру на батьківщині, в ФК "Корінтіанс". Орендний договір дійсний до кінця 2022 року. Майкон є вихованцем "Корінтіанса", а за дорослу команду дебютував у 18 років, після чого зіграв 89 матчів і став чемпіоном Бразилії (2017).

За "Шахтар" Майкон виступає з літа 2018 року. За цей час він зіграв за "Шахтар" у 98 матчах і забив 8 голів. Майкон — дворазовий чемпіон України, а також володар Кубка та Суперкубка країни.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес продовжить кар'єру в "Корінтіансі". 34-річний футболіст, контракт якого із "Шахтарем" закінчувався наприкінці сезону, підписав угоду з бразильським клубом терміном на два роки — договір закінчується наприкінці 2023 року.

Також у грудні "Шахтар" попрощався з Марлосом: досвідчений півзахисник відпрацював свій контракт до кінця і пішов із клубу на правах вільного агента. Марлос провів у "Шахтарі" майже 8 років, зіграв 287 матчів і забив 74 голи.