Перший пішов: Жуніор Мораес перейшов у "Корінтіанс"

34-річний нападник виступатиме за новий клуб до кінця 2023 року.

Натуралізований бразильський нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес продовжить кар'єру в бразильському "Корінтіанс", повідомляє пресслужба клубу.

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Контракт футболіста із новим клубом розрахований до кінця 2023 року. На яких умовах Мораес перейшов до "Корінтіансу", не повідомляють, але його контракт із "Шахтарем" закінчувався наприкінці сезону 2021/2022.

"Я дуже щасливий і готовий носити цю футболку. Я сподіваюся максимально допомогти команді в досягненні результатів", — сказав Мораес.

В Україні Жуніор Мораес виступав із 2010 року з невеликими перервами. Він грав за такі клуби, як "Металург" (Донецьк), "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк). У чемпіонаті України Жуніор Мораес провів 172 ігри та забив 96 м'ячів. У 2019 році Жуніор Мораес отримав український паспорт та почав виступати за збірну України з футболу.

"Шахтар" повернувся із закордонних зборів 19 лютого і продовжував підготовку до відновлення чемпіонату України, але вранці 24 лютого в Україні розпочалося військове вторгнення Російської Федерації. Керівництво всіх спортивних організацій зупинило всі змагання в країні.

Раніше Фокус повідомляв, що бразильський півзахисник "Шахтаря" Маркос Антоніо заявив, що не хоче повертатися до України. Футболіст поскаржився, що клуб недостатньо подбав про комфорт гравців, хоч і виплатив їм місячну зарплатню. За його словами, футболісти попереджали керівництво про прийдешню війну, але їхні слова залишилися непочутими.

Легіонери футбольних клубів "Шахтар" та "Динамо" змогли покинути Україну за допомогою УАФ та УЄФА. Їх разом із сім'ями вдалося вивезти з країни, після чого вони отримали можливість вирушити до своїх країн.