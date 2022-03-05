"Сподіваюся, більше не повернуся до України": футболіст "Шахтаря" не хоче грати за клуб

Бразильський півзахисник також звинуватив клуб у недостатньо активних діях з евакуації.

Півзахисник "Шахтаря" Маркос Антоніо розкритикував свій клуб через його позицію під час війни в Україні, повідомляє бразильське видання O Jogo.

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22-річний футболіст розповів, що повернення команди зі зборів у Туреччині було передчасним і футболісти вмовляли керівництво клубу не робити цього.

У розмові з журналістом Globo Esporte Маркос Антоніо заявив, що розраховував на більшу допомогу від клубу, ніж він отримав.

"Я сподівався, що "Шахтар" більше допоможе. Що нас не змусять повернутися в Україну, розумієте? Ми бачили новини та розуміли, що війни не уникнути. Клуб завжди казав, що нічого не буде і що повернутися буде легко. Але було ясно, що це станеться. Я сподівався не повернутися в Україну, залишитися в Туреччині чи поїхати до Бразилії. У результаті ми повернулися і через чотири дні потім розпочалася війна", — розповів Маркос Антоніо.

Він також зазначив, що клуб виплатив футболістам місячну зарплату, після чого було віддано розпорядження чекати на подальші дії. Але Маркос Антоніо заявив, що не хоче повертатися в Україну і, швидше за все, займеться пошуком нового клубу.

"Шахтар" справді повернувся зі зборів у Туреччині 19 лютого та готувався до відновлення чемпіонату України. Але президент Російської Федерації Володимир Путін вранці 24 лютого наказав збройним силам про вторгнення на територію України, після чого почалася війна.

Іноземних футболістів "Шахтаря" та "Динамо" за допомогою Української Асоціації Футболу вдалося транспортувати на територію Румунії, звідки гравці роз'їхалися своїми країнами.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, що легіонери ФК "Шахтар" (Донецьк) та ФК "Динамо" (Київ) записали відеозвернення, в якому попросили допомогти евакуювати їх із України.