"Надеюсь, больше не вернусь в Украину": футболист "Шахтера" не хочет играть за клуб

Бразильский полузащитник также обвинил клуб в неостаточно активных действиях по эвакуации.

Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио раскритиковал свой клуб из-за его позиции во время войны в Украине, сообщает бразильское издание O Jogo.

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22-летний футболист рассказал, что возвращение команды со сборов в Турции было преждевременным и футболисты уговаривали руководство клуба не делать этого.

В разговоре с журналистом Globo Esporte Маркос Антонио заявил, что рассчитывал на большую помощь от клуба, чем он получил.

"Я надеялся, что "Шахтер" больше поможет. Что нас не заставят вернуться в Украину, понимаете? Мы видели новости и понимали, что войны не избежать. Клуб всегда говорил, что ничего не будет и что вернуться будет легко. Но было ясно, что это произойдет. Я надеялся не вернуться в Украину, остаться в Турции или поехать в Бразилию. В итоге мы вернулись и через четыре дня потом началась война", — рассказал Маркос Антонио.

Он также отметил, что клуб выплатил футболистам месячную зарплату, после чего было отдано распоряжение ждать дальнейших действий. Но Маркос Антонио заявил, что не хочет возвращаться в Украину и скорее всего, займется поиском нового клуба.

"Шахтер" действительно вернулся со сборов в Турции 19 февраля и готовился к возобновлению чемпионата Украины. Но президент Российской Федерации Владимир Путин утром 24 февраля отдал приказ вооруженным силам о вторжении на территорию Украины, после чего началась война.

Иностранных футболистов "Шахтера" и "Динамо" при помощи Украинской Ассоциации Футбола удалось транспортировать на территорию Румынии, откуда игроки разъехались по своим странам.

Напомним, Фокус рассказывал о том, что легионеры ФК "Шахтер" (Донецк) и ФК "Динамо" (Киев) записали видеообращение, в котором попросили помочь эвакуировать их из Украины.