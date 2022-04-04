Тренувальна база ФК "Шахтар" під Києвом потрапила під обстріл (фото, відео)

На базі виявили кілька слідів від снарядів: постраждали тренувальне поле та кімната з екіпіруванням.

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Пресслужба футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) опублікувала фотографії з клубної бази "Святошин", де "гірники" проводили тренувальні заходи з 2014 року після евакуації з Донецька.

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Як повідомляють в клубному аккаунті в Twitter, внаслідок обстрілу постраждало одне з тренувальних полів, у ньому зафіксовано вирву. Ще один снаряд прилетів в приміщення з екіпіруванням.

[ + – ] База "Святошин" після обстрілу Фото: ФК Шахтар

[ + – ] Вирва на тренувальному полі на базі "Шахтаря" Фото: ФК "Шахтар"

"Вибухотехніки ДСНС учора розмінували дороги, які ведуть до території комплексу "Святошин". Доступ до інфраструктури відновлено", — повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

[ + – ] Наслідки обстрілу бази ФК "Шахтар"

Зазначимо, що у 2014 році зазнала обстрілу попередня база "Шахтаря" — СТБ "Кірша", яка розташована на південь від Донецька. Після того, як клуб залишив місто, він проводив домашні матчі у Львові, Харкові та Києві, але базувався у столиці України, орендувавши олімпійську базу "Святошин".

На початку квітня стало відомо, що Україну покинули керівники "Шахтаря": генеральний директор Сергій Палкін та директор з футболу Дарйіо Срна. На відео, яке журналіст Сергій Болотніков опублікував на своїй сторінці у Facebook, зафіксовано, що Палкін та Срна п'ють каву на вулиці. За словами журналіста, функціонери отримали спеціальний дозвіл та вилетіли до Відня через робочі питання. Зазначимо, що Дарійо Срна є громадянином Хорватії, тоді як Сергій Палкін — громадянином України. Відповідно до дозволу, він має повернутися до України до 7 квітня.

Раніше Фокус повідомляв, що "Шахтар" залишило два бразильські футболісти. Обидва перейшли до нових клубів на правах оренди, після закінчення якої мають повернутися до донецького клубу та продовжити виконувати умови контракту.