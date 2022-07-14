ФК "Шахтар" вибрав нового головного тренера: ним став фахівець із Хорватії (фото)

Новим наставником донецького клубу став 48-річний Ігор Йовичевич, контракт із ним підписали на 2 роки. Він заявив про плани презентувати клуб у Лізі чемпіонів.

Футбольний клуб "Шахтар" визначився з новим головним тренером після того, як Роберто Де Дзербі залишив посаду. Про це повідомила пресслужба клубу.

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Новим наставником донецького клубу став коуч "Дніпра-1" 48-річний хорватський фахівець Ігор Йовичевич. Контракт із ним підписали на 2 роки, Йованевич став 35-м головним тренером в історії "Шахтаря".

"У непростий час, який переживає Україна, коли українські солдати б'ються за всіх нас, за нашу свободу, ми маємо презентувати на великій футбольній сцені, у Лізі чемпіонів, найкраще, що можемо. Тому ми пишаємось і щодня працюватимемо. Це той виклик, котрий рухає мене вперед", — заявив він в інтерв'ю після призначення.

Роботу в "Шахтарі" Йовичевич назвав абсолютним привілеєм.

[ + – ] У тренерському штабі Йовичевича будуть 2 іспанці й 3 українці

"Почитав зараз статистику: за останні 14 років клуб 13 разів виступав у Лізі чемпіонів. Я не знаю жодного клубу, крім "Барселони", "Реала" та ще, можливо, кількох, які мали б таку статистику", — наголосив головний тренер клубу.

У тренерському штабі Йовичевича будуть два іспанці — тренер воротарів Франциско Галан із "Атлетіко" (Мадрид), перший асистент і фітнес-тренер Даніель Де Кастро.

Також у штабі будуть 3 українці, які вже працювали з Йовичевичем у "Дніпрі-1" — Юрій Беньо, Андрій Ханас і Микола Шамардін.

Зазначимо, що Йовичевич працював із "Дніпром-1" з осені 2020 року. Команда під його керівництвом посіла 3 місце в українській прем'єр-лізі й отримала право зіграти в плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи.

Хорват очолював клуби "Карпати" Львів, "Целе" та "Динамо" Загреб.

Фокус раніше писав, як двох колишніх футболістів "Шахтаря" мобілізували в Донецьку, одного з них поранили в ногу, інший загинув.

Керівництво "Шахтаря" в травні заявляло про плани проводити матчі Ліги чемпіонів у Польщі. "Шахтар" припинив грати на своєму стадіоні "Донбас Арена" після початку війни на Донбасі у 2014 році.