У "Шахтарі" назвали країну, в якій планують грати матчі Ліги чемпіонів восени

Директор клубу з футболу Даріо Срна розкрив секрет, де "Шахтар" має намір проводити матчі єврокубків, якщо війна в Україні не закінчиться найближчими місяцями.

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Керівництво донецького "Шахтаря" планує проводити матчі Ліги чемпіонів у Польщі. Про плани клубу розповів директор із футболу Даріо Срна в інтерв'ю польському виданню Sportowe Fakty.

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Коментуючи один із товариських матчів "гірників" у Польщі, Срна зазначив, що, можливо, це була не остання гра "Шахтаря" для польських глядачів.

"Скажу прямо: ми хочемо грати матчі Ліги чемпіонів у Польщі! Це було б своєрідною нашою подякою. Шкода, що жоден клуб із Польщі не грає в Лізі чемпіонів, але якби ми змогли "привезти" цей турнір у Польщу, я був би радий", — заявив хорватський функціонер.

Даріо Срна також зазначив роль польського уряду та польського суспільства, які з розумінням поставилися до ситуації в Україні та допомогли мільйонам переселенців.

"Польща поводиться чудово. З першого дня вторгнення. Адже ви прийняли понад 2 мільйони українців, переважно жінок і дітей, які дуже потребували допомоги. Це щось безцінне, що ви їм дали. Я можу тільки багато разів вам подякувати", — сказав Даріо Срна.

Срна також зазначив, що відповідним містом, де "Шахтар" міг би грати свої єврокубкові матчі, була б Варшава, проте не міг назвати стадіон.

Зазначимо, що з 2014 року, коли розпочалася війна на Донбасі, "Шахтар" не грає на своєму стадіоні "Донбас Арена". З 2014 до 2016 року донецький клуб приймав суперників на стадіоні "Арена Львів" у Львові, з 2016 по 2020 — на ОСК "Металіст" у Харкові, а з 2020-го — на НСК "Олімпійський" у Києві.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво Української Прем'єр-ліги ухвалило рішення завершити чемпіонат України з футболу, щоб визначити учасників від України у єврокубках у сезоні 2022/2023. Турнірна таблиця була зафіксована у тому вигляді, в якому команди пішли на зимову перерву. У Лізі чемпіонів Україну представлять "Шахтар" і "Динамо", у Лізі Європи — "Дніпро-1", а у Лізі конференцій — "Зоря" та "Ворскла".