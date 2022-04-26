В УПЛ вирішили достроково завершити чемпіонат України з футболу, — журналіст Бурбас

Відповідно до регламенту, фінальною визнається таблиця на момент закінчення чемпіонату. "Шахтар" став чемпіоном України, а "Динамо" — віцечемпіоном.

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На засіданні клубів Української Прем'єр-ліги було ухвалено рішення про дострокове завершення чемпіонату України з футболу 2021/2022. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

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Журналіст стверджує, що рішення про визнання чемпіонату завершеним на момент зимової перерви підтримали усі 16 клубів. Також ухвалено рішення, що ніхто з учасників чемпіонату не буде знижений у класі за спортивним принципом. На момент паузи в чемпіонаті перед зимовою перервою, такими клубами були "Маріуполь" та "Минай", які посідали 16-те та 15-те місце в таблиці відповідно.

Водночас, Ігор Бурбас повідомив, що розіграш Кубка України, найімовірніше, буде анульований.

"Розіграш Кубка України, через те, що він не дограний, швидше за все, буде вважатися анульованим. Рішення щодо нього окремо ухвалюватиме УАФ. Його Виконком має остаточно затвердити і пропозицію клубів УПЛ за підсумками сезону 2021/22", — написав він.

Про те, хто з клубів Першої ліги підвищиться у класі та виступатиме у Прем'єр-лізі наступного сезону, стане відомо 25 травня. Тоді ж ухвалюватиметься рішення про дати початку нового чемпіонату.

Підсумкова таблиця чемпіонату України з футболу 2021/2022

[ + – ] Фінальна таблиця чемпіонату України з футболу у сезоні 2021/2022 Фото: upl.ua

Якщо Виконком УАФ затвердить пропозицію клубів щодо результатів цьогорічного чемпіонату, то наступного сезону Україна отримає таке представництво у єврокубках.

Ліга чемпіонів УЄФА

"Шахтар" (Донецьк) — плей-оф раунд кваліфікації, "шлях чемпіонів";

"Динамо" (Київ) — 2-й кваліфікаційний раунд.

Ліга Європи УЄФА

СК "Дніпро-1" — плей-оф раунд кваліфікації.

Ліга конференцій УЄФА

"Зоря" (Луганськ) — 3-й кваліфікаційний раунд;

"Ворскла" (Полтава) — 2-й кваліфікаційний раунд.

Нагадаємо, що зараз лідери чемпіонату України "Шахтар" і "Динамо" проводять благодійні матчі. В одному з них "Шахтар" випустив на поле 12-річного хлопчика з Харцизька, і той забив переможний гол.