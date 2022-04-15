Символічний гол: "Шахтар" переміг "Лехію" завдяки голу 12-річного хлопчика з Харцизька (відео)

Дмитро Кеда разом із сім'єю ховався у підвалі Драмтеатру у Маріуполі. Після виїзду з блокованого міста хлопчик прибув до Польщі, де зіграв у складі "Шахтаря".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) провів товариський матч із польським клубом "Лехія" (Гданськ). Зустріч завершилася перемогою української команди з рахунком 3:2, а переможний гол забив 12-річний уродженець Харцизька Дмитро Кеда, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Перед початком матчу всі учасники вшанували загиблих в Україні хвилиною мовчання. Гімн України виконала Оля Полякова, а гравці "Шахтаря" в цьому матчі, як і в попередній зустрічі з грецьким "Олімпіакосом", вийшли на поле у футболках із назвами українських міст, які постраждали від військового вторгнення Росії.

На 7-ій хвилині рахунок відкрив Михайло Мудрик, який реалізував пенальті, який сам і заробив. Але вже за п'ять хвилин на табло знову утворився рівний рахунок: це Діабате розібрався із захисниками "Шахтаря" та відправив м'яч у дальній кут.

У другому таймі Михайло Мудрик знову став автором результативної атаки. Півзахисник "Шахтаря" обігрався з Дмитром Мішневим, забіг у штрафний майданчик суперника та знову вивів свою команду вперед.

Уже вкомпенсований арбітром час "Лехія" зрівняла рахунок зусиллями Оконевського, який вдало зіграв на добиванні. Але на останній хвилині "Шахтар" випустив на поле 12-річного Дмитра Кеду, який відразу отримав можливість вийти віч-на-віч із голкіпером "Лехії" та забити переможний м'яч своєї команди — 3:2.

[ + – ] "Лехія" — "Шахтар": огляд матчу

Хто такий Дмитро Кеда?

[ + – ] Діма Кеда святкує перемогу з футболістами "Шахтаря" Фото: ФК Шахтар

Як повідомляє український журналіст Роман Бебех, Дмитро Кеда – 12-річний хлопчик, який народився в місті Харцизьк (Донецька область). У 2018 році його родина переїхала в Маріуполь. Але у 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, дитина була змушена постійно змінювати місце перебування, оскільки до будинків, де ховалася його сім'я в різних районах міста, постійно прилітали снаряди та міни. З 6 по 15 березня Діма разом із батьками перебував у бомбосховищі маріупольського Драмтеатру. 16 березня сім'ї вдалося покинути місто та виїхати в Польщу.

Із ранніх років Діма Кеда вболівав за "Шахтар". Дізнавшись про складну долю дитини, клуб втілив її мрію та дозволив взяти участь у справжньому футбольному матчі.

Товариський матч.

"Лехія" (Гданськ) — "Шахтар" (Донецьк) — 2:3 (1:1)

Голи: 0:1, з пенальті, Мудрик, 7; 1:1, Діабат, 12; 1:2, Мудрик, 58; 2:2, Оконевський, 90+3; 2:3, Кеда, 90+4.

Зазначимо, що вперше з 2019 року в складі "Шахтаря" зіграв скандальний захисник Ярослав Ракицький, який три роки тому перейшов у ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург), через що втратив місце в збірній України. З початком військової агресії РФ в Україні Ракицький розірвав контракт із клубом і вирушив у Туреччину, де підтримував форму з ФК "Металіст" (Харків).