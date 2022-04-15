Символический гол: "Шахтер" победил "Лехию" благодаря голу 12-летнего мальчика из Харцызска (видео)

Дмитрий Кеда вместе с семьей скрывался в подвале Драмтеатра в Мариуполе. После выезда из блокированного города, мальчик прибыл в Польшу, где сыграл в составе "Шахтера".

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Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) провел товарищеский матч с польским клубом "Лехия" (Гданськ). Встреча завершилась победой украинской команды со счетом 3:2, а победный гол забил 12-летний уроженец Харцызска Дмитрий Кеда, сообщается на официальном сайте клуба.

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Перед началом матча все участники почтили память погибших в Украине минутой молчания. Гимн Украины исполнила Оля Полякова, а игроки "Шахтера" в этом матче, как и в предыдущей встрече с греческим "Олимпиакосом", вышли на поле в футболках с названиями украинских городов, пострадавших от военного вторжения России.

На 7-й минуте счет открыл Михаил Мудрик, реализовавший пенальти, который сам же и заработал. Но уже через пять минут на табло снова образовался равный счет: это Диабате разобрался с защитниками "Шахтера" и отправил мяч в дальний угол.

Во втором тайме Михаил Мудрик снова стал автором результативной атаки. Полузащитник "Шахтера" обыгрался с Дмитрием Мишневым, вбежал в штрафную площадь соперника и снова вывел свою команду вперед.

Уже в компенсированное арбитром время "Лехия" сравняла счет усилиями Оконевского, который удачно сыграл на добивании. Но на последней минуте "Шахтер" выпустил на поле 12-летнего Дмитрия Кеду, который тут же получил возможность выйти один на один с голкипером "Лехии" и забить победный мяч своей команды — 3:2.

[ + – ] "Лехия" - "Шахтер": обзор матча

Кто такой Дмитрий Кеда?

[ + – ] Дима Кеда празднует победу с футболистами "Шахтера" Фото: ФК Шахтер

Как сообщает украинский журналист Роман Бебех, Дмитрий Кеда — 12-летний мальчик, который родился в городе Харцызск (Донецкая область). В 2018 году его семья переехала в Мариуполь. Но в 2022 году, после вторжения России в Украину, ребенок был вынужден постоянно менять место нахождения, поскольку в дома, где скрывалась его семья в разных районах города, постоянно прилетали снаряды и мины. С 6 по 15 марта Дима вместе с родителями находился в бомбоубежище мариупольского Драмтеатра. 16 марта семье удалось покинуть город и выехать в Польшу.

С ранних лет Дима Кеда болел за "Шахтер". Узнав о сложной судьбе ребенка, клуб воплотил его мечту и позволил поучаствовать в настоящем футбольном матче.

Товарищеский матч.

"Лехия" (Гданськ) — "Шахтер" (Донецк) — 2:3 (1:1)

Голы: 0:1, с пенальти, Мудрик, 7; 1:1, Диабате, 12; 1:2, Мудрик, 58; 2:2, Оконевски, 90+3; 2:3, Кеда, 90+4.

Отметим, что впервые с 2019 года в составе "Шахтера" сыграл скандальный защитник Ярослав Ракицкий, который три года назад перешел в ФК "Зенит" (Санкт-Петербург), из-за чего лишился места в сборной Украины. С началом военной агрессии РФ в Украине, Ракицкий расторг контракт с клубом и отправился в Турцию, где поддерживал форму с ФК "Металлист" (Харьков).