Экс-игрок российского "Зенита" Ярослав Ракицкий тренируется с "Металлистом"

Харьковский клуб привлек опытного футболиста к тренировкам, несмотря на его опыт выступлений в России.

Украинский футболист Ярослав Ракицкий присоединился к составу харьковского футбольного клуба "Металлист". Об этом стало известно из отчета пресс-службы клуба о контрольном матче "Металлист" — "Истанбул Башакшехир".

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32-летний футболист отыграл в составе новой команды весь второй тайм. Примечательно, что главным тренером "Металлиста" является многолетний партнер Ракицкого по выступлениям за донецкий "Шахтер" Александр Кучер.

Об условиях, на которых Ракицкий присоединился к "Металлисту" на данный момент не сообщается.

Отметим, что харьковский клуб одержал победу над турецким соперником: матч "Металлист" — "Истанбул Башакшехир" завершился со счетом 2:1. Оба гола в составе "Металлиста" забил 36-летний нападающий Руслан Фомин.

После матча главный тренер "Металлиста" Александр Кучер отметил, что инициатива предложить игровую и тренировочную практику ряду футболистов принадлежала вице-президенту клуба Евгению Красникову.

"Евгений Красников предложил потенциальным игрокам сборной Украины, находящимся в Европе и не имеющим возможности тренироваться и поддерживать форму, присоединиться к "Металлисту". Для всех очевидно, что в свете предстоящей игры сборной Украины против сборной Шотландии вопрос готовности наших сборников является на сегодня очень актуальным", — сказал Кучер.

При этом, в составе "Металлиста" на этот матч потенциальных игроков сборной Украины замечено не было, а Ярослав Ракицкий в 2019 году объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

Напомним, что Ярослав Ракицкий расторг контракт с "Зенитом" в одностороннем порядке из-за военной агрессии России против Украины.