Ексгравець російського "Зеніту" Ярослав Ракіцький тренується з "Металістом"

Харківський клуб залучив досвідченого футболіста до тренувань, попри його досвід виступів у Росії.

Український футболіст Ярослав Ракіцький приєднався до складу харківського футбольного клубу "Металіст". Про це стало відомо зі звіту пресслужби клубу про контрольний матч "Металіст" — "Істанбул Башакшехір".

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32-річний футболіст відіграв у складі нової команди весь другий тайм. Головним тренером "Металіста" є багаторічний партнер Ракіцького з виступів за донецький "Шахтар" Олександр Кучер.

Про умови, на яких Ракіцький приєднався до "Металіста", на цей час не повідомляють.

Зазначимо, що харківський клуб здобув перемогу над турецьким суперником: матч "Металіст" — "Істанбул Башакшехір" завершився з рахунком 2:1. Обидва голи у складі "Металіста" забив 36-річний нападник Руслан Фомін.

Після матчу головний тренер "Металіста" Олександр Кучер зазначив, що ініціатива запропонувати ігрову та тренувальну практику кільком футболістам належала віцепрезиденту клубу Євгену Краснікову.

"Євгеній Красніков запропонував потенційним гравцям збірної України, які перебувають у Європі й не мають можливості тренуватися і підтримувати форму, приєднатися до "Металіста". Для всіх очевидно, що у світлі майбутньої гри збірної України проти збірної Шотландії питання готовності наших збірників є на сьогодні дуже актуальним ", — сказав Кучер.

Водночас у складі "Металіста" на цей матч потенційних гравців збірної України не помітили, а Ярослав Ракіцький у 2019 році оголосив про завершення кар'єри в національній збірній.

Нагадаємо, що Ярослав Ракіцький розірвав контракт із "Зенітом" в односторонньому порядку через військову агресію Росії проти України.