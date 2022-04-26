В УПЛ приняли решение досрочно завершить чемпионат Украины по футболу, — журналист Бурбас

Согласно регламенту, финальной признается таблица на момент окончания чемпионата. "Шахтер" стал чемпионом Украины, а "Динамо" — вице-чемпионом.

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На заседании клубов Украинской Премьер-лиги было принято решение о досрочном завершении чемпионата Украины по футболу 2021/2022. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

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Журналист утверждает, что решение о признании чемпионата завершенным на момент зимнего перерыва поддержали все 16 клубов. Также принято решение, что никто из действующих участников чемпионата не будет понижен в классе по спортивному принципу. На момент паузы в чемпионате перед зимним перерывом, такими клубами были "Мариуполь" и "Минай", занимавшие 16-е и 15-е место в таблице соответственно.

В то же время, Игорь Бурбас сообщил, что розыгрыш Кубка Украины, скорее всего, будет аннулирован.

"Розыгрыш Кубка Украины, ввиду того, что он не доигран, скорее всего, будет считаться аннулированным. Решение по нему будет отдельно принимать УАФ. Его Исполком должен окончательно утвердить и предложение клубов УПЛ по итогам сезона 2021/22", — написал он.

О том, кто из клубов Первой лиги повысится в классе и будет выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне, станет известно 25 мая. Тогда же будет приниматься решение о датах начала нового чемпионата.

Итоговая таблица чемпионата Украины по футболу 2021/2022

[ + – ] Финальная таблица чемпионата Украины по футболу в сезоне 2021/2022 Фото: upl.ua

Если Исполком УАФ утвердит предложение клубов о результатах нынешнего чемпионата, то в следующем сезоне Украина получит такое представительство в еврокубках.

Лига чемпионов УЕФА

"Шахтер" (Донецк) — плей-офф раунд квалификации, "путь чемпионов";

"Динамо" (Киев) — 2-й квалификационный раунд.

Лига Европы УЕФА

СК "Днепр-1" — плей-офф раунд квалификации.

Лига конференций УЕФА

"Заря" (Луганск) — 3-й квалификационный раунд;

"Ворскла" (Полтава) — 2-й квалификационный раунд.

Напомним, что сейчас лидеры чемпионата Украины "Шахтер" и "Динамо" проводят благотворительные матчи. В одном из них, "Шахтер" выпустил на поле 12-летнего мальчика из Харцызска и тот забил победный гол.