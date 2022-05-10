В "Шахтере" назвали страну, в которой планируют играть матчи Лиги чемпионов осенью

Директор клуба по футболу Дарио Срна раскрыл секрет, где "Шахтер" собирается проводить матчи еврокубков, если война в Украине не закончится в ближайшие месяцы.

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Руководство донецкого "Шахтера" планирует проводить матчи Лиги чемпионов в Польше. О планах клуба рассказал директор по футболу Дарио Срна в интервью польскому изданию Sportowe Fakty.

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Комментируя один из товарищеских матчей "горняков" в Польше, Срна отметил, что возможно, это была не последняя игра "Шахтера" для польских зрителей.

"Скажу прямо: мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше! Это было бы своего рода нашей благодарностью. Жаль, что ни один клуб из Польши не играет в Лиге чемпионов, но если бы мы смогли "привезти" этот турнир в Польшу, я был бы рад", — заявил хорватский функционер.

Дарио Срна также отметил роль польского правительства и польского общества, которые с пониманием отнеслись к ситуации в Украине и помогли миллионам переселенцев.

"Польша ведет себя замечательно. С первого дня вторжения. Ведь вы приняли более 2 миллионов украинцев, в основном женщин и детей, которые очень нуждались в помощи. Это что-то бесценное, что вы им дали. Я могу только многократно вас поблагодарить", — сказал Дарио Срна.

Срна также отметил, что подходящим городом, где "Шахтер" мог бы играть свои еврокубковые матчи, была бы Варшава, однако затруднился назвать стадион.

Отметим, что с 2014 года, когда началась война на Донбассе, "Шахтер" не играет на своем стадионе "Донбасс Арена". С 2014 по 2016 года донецкий клуб принимал соперников на стадионе "Арена Львов" во Львове, с 2016 по 2020 — на ОСК "Металлист" в Харькове, а с 2020-го — на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Ранее Фокус сообщал, что руководство Украинской Премьер-лиги приняло решение завершить чемпионат Украины по футболу, чтобы определить участников от Украины в еврокубках в сезоне 2022/2023. Турнирная таблица была зафиксирована в том виде, в котором команды ушли на зимний перерыв. В Лиге чемпионов Украину представят "Шахтер" и "Динамо", в Лиге Европы — "Днепр-1", а в Лиге конференций — "Заря" и "Ворскла".