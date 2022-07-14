ФК "Шахтер" выбрал нового главного тренера: им стал специалист из Хорватии (фото)

Новым наставником донецкого клуба стал 48-летний Игорь Йовичевич, контракт с ним подписали на 2 года. Он заявил о планах презентовать клуб в Лиге чемпионов.

Футбольный клуб "Шахтер" определился с новым главным тренером после ухода с поста Роберто Де Дзерби. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Новым наставником донецкого клуба стал коуч "Днепра-1", 48-летний хорватский специалист Игорь Йовичевич. Контракт с ним подписали на 2 года, Йованевич стал 35-м главным тренером в истории "Шахтера".

"В непростое время, которое переживает Украина, когда украинские солдаты дерутся за всех нас, за нашу свободу, мы должны презентовать на большой футбольной сцене, в Лиге чемпионов, лучшее, что можем. Поэтому мы гордимся и ежедневно будем работать. Это тот вызов, который двигает меня вперед", – заявил он в интервью после назначения.

Работу в "Шахтере" Йовичевич назвал абсолютной привилегией.

[ + – ] В тренерском штабе Йовичевича будут 2 испанца и 3 украинца

"Почитал сейчас статистику: за последние 14 лет клуб 13 раз выступал в Лиге чемпионов. Я не знаю ни одного клуба, кроме "Барселоны", "Реала" и еще, может быть, нескольких, которые имели бы такую ​​статистику", – отметил главный тренер клуба.

В тренерском штабе Йовичевича будут два испанца – тренер вратарей Франциско Галан из "Атлетико" (Мадрид), первый ассистент и фитнес-тренер Даниэль Де Кастро.

Также в штабе будут 3 украинца, которые уже работали с Йовичевичем в "Днепре-1" – Юрий Беньо, Андрей Ханас и Николай Шамардин.

Отметим, что Йовичевич работал с "Днепром-1" с осени 2020 года. Команда под его руководством заняла 3 место в украинской премьер-лиге и получила право сыграть в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы.

Хорват возглавлял клубы "Карпаты" Львов, "Целе" и "Динамо" Загреб.

Фокус ранее писал, как двух бывших футболистов "Шахтера" мобилизовали в Донецке, одного из них ранили в ногу, другой погиб.

Руководство "Шахтера" в мае заявлял о планах проводить матчи Лиги чемпионов в Польше. "Шахтер" прекратил играть на своем стадионе "Донбасс Арена" после начала войны на Донбассе в 2014 году.