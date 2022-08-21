"Козаки свого не віддадуть": Зеленський привітав Усика з перемогою над Джошуа

Перемога боксера була важливою та потрібною для українців у цей момент, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підсумок бою боксера Олександра Усика проти британця Ентоні Джошуа. За словами глави держави, перемога українця була дуже важливою для країни. Про це він написав у своєму Twitter.

"Важка, але така важлива і потрібна ПЕРЕМОГА Усика!" — заявив Зеленський.

Президент додав, що захист Усиком титулу світу є символом того, "що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть", боротимуться за це, внаслідок чого обов'язково здобудуть перемогу.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії в ніч на 21 серпня на арені King Abdullah Sports City відбувся бій-реванш Ентоні Джошуа з Олександром Усиком, під час якого британець намагався повернути собі титул чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO. Поєдинок тривав на усі 12 раундів та завершився перемогою українського спортсмена за суддівським рішенням.

Також ми писали про те, як після перемоги Усика над Джошуа у першому поєдинку, який відбувся у вересні минулого року, Зеленський заявив, що "Україна повертає своє", а саме чемпіонські титули, якими у 2017 році поступився Володимиром Кличком.

Після вчорашнього бою Усик заявив, що він готовий зустрітися з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі, зазначивши, що він або проведе з ним бій, або не боксуватиме зовсім. Зі свого боку Ф'юрі заявив, що не збирається залишати спорт, що може свідчити про його готовність зустрітися з українським атлетом на рингу.