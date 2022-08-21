Усик переміг Джошуа й захистив титул чемпіона у надважкій вазі (фото, відео)

Українському спортсмену довелося нелегко у бою-реванші з Ентоні Джошуа — британець кілька разів поцілив нашому боксеру нижче пояса.

У Саудівській Аравії 20 серпня на арені King Abdullah Sports City відбувся бій-реванш Ентоні Джошуа з Олександром Усиком, під час якого британець намагався повернути собі титул чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO.

Напружений бій тривав 12 раундів та завершився перемогою українця.

Бій-реванш довелося перенести через війну

Ентоні Джошуа мав право на реванш і активно готувався до нього, вдавшись до допомоги непереможеного ексчемпіона світу у п'яти вагових категоріях. Флойда Мейвезера-молодшого.

Після низки переговорів дату поєдинку запланували на квітень. Потім вона неодноразово переносилася через те, що Усику довелося стати під рушницю : чемпіон вступив до лав територіальної оборони.

Джошуа з розумінням поставився до рішення суперника і заявив, що поважає бажання українського боксера захищати свою країну.

"Я зробив би так само, не як боксер чи воїн, а як звичайна людина. Люди вирішили не йти й захищати свої будинки, що не має нічого спільного з військом. Я поважаю те, що він зробив", — сказав британець.

За його словами, він та його команда шукала відповідні дати для проведення бою-реваншу так, щоб вона була зручна всім.

У червні боксери влаштували "битву поглядів", у якій переміг Олександр Усик.

Як пройшов попередній бій Усика з Джошуа

У вересні минулого року Ентоні Джошуа програв поєдинок із Олександром Усиком. Бій був важким і тривав усі 12 раундів, дісталося обом боксерам: у четвертому раунді Усик отримав розтин, у десятому – під правим оком Джошуа з'явилася гематома.

Під кінець поєдинку здавалося, що обидва атлети вже сильно вимотані, проте на останніх секундах українець кинувся на фінальний штурм, завдавши багато ударів по супернику. Однак від найпотужніших британцю вдалося ухилитися.

Після фінального гонга судді одностайним рішенням віддали перемогу Усику. Таким чином він повернув до України всі пояси WBA, WBO, IBF та IBO. До 2017 року вони належали Володимиру Кличку, який втратив чемпіонський титул, програвши бій Джошуа.

У поєдинку з Усиком Джошуа вже вдруге втратив чемпіонські пояси: у 2019 році він програв у поєдинку з мексиканцем Енді Руїсом, проте через півроку в бою-реванші зумів повернути титули.

Бій Усик-Джошуа – скільки зароблять боксери?

За проведення поєдинку обом боксерам належить гонорар у розмірі $40 млн.

Однак після попереднього бою з Ентоні Джошуа Олександр Усик розповів, що насправді виплати набагато скромніші. Він запевнив, що інформація, що мелькала в пресі, про те, що він за цей бій заробив $18 млн, не відповідає дійсності.

"У таких поєдинках, як я боксував зараз, я отримую, максимум 20%. Це мені й звідти вже отримують промоутери та моя команда", — сказав Усик.

При цьому він зізнався, що підготовка до боїв коштує дорого. Вона включає витрати на підготовку, проживання за кордоном, харчування, оплату роботи спаринг-партнерів, послуги яких коштують мінімум $1500 на тиждень, а тренування можуть тривати 10-15 тижнів.

Нагадаємо, зважування двох боксерів показало, що Ентоні Джошуа важить на 10 кг більше, ніж Олександр Усик. Вага Джошуа складає 110,9 кг, а українського боксера – 100,1 кг.

Раніше Фокус писав про те, які образи вибирає собі Усик напередодні боїв.

Як повідомлялося, на початку 2022 року Олександр Усик провів експеримент, зігравши перший матч як футболіст житомирського "Полісся".