Залучив легенду. Ентоні Джошуа готується до реваншу з Усиком під наглядом Мейвезера (фото)

Британський боксер хоче повернути всі свої пояси та сподівається на допомогу від непереможеного Флойда Мейвезер-молодшого.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі за чотирма версіями Ентоні Джошуа активно готується до бою-реваншу проти українського боксера Олександра Усіка.

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У своїх Instagram stories Джошуа опублікував коротке відео з тренувального табору, де присутній непереможений американський боксер Флойд Мейвезер-молодший. При цьому Джошуа не повідомив, яку саме роль у штабі виконує 44-річний екс-чемпіон світу у п'яти вагових категоріях.

[ + – ] Ентоні Джошуа тренується під наглядом Флойда Мейвезера-молодшого Фото: instagram.com

І хоча дата бою-реваншу з Олександром Усиком ще не призначена, Джошуа підтримує форму навіть попри різдвяно-новорічний період. Британець втратив усі чотири титули (WBA, WBO, IBF та IBO) 25 вересня 2021 року, програвши Усіку в Лондоні, на стадіоні "Тоттенхем Хотспур".

Крім того, бій-реванш Олександр Усік — Ентоні Джошуа може не відбутися, якщо команда українця домовиться з Тайсоном Ф'юрі щодо проведення об'єднавчого бою за статус абсолютного чемпіона світу. Як раніше повідомляв промоутер Усіка Олександр Красюк, у проведенні такого поєдинку зацікавлені всі сторони, за винятком обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBC Ділліана Уайта.

Раніше Фокус розповідав, що Тайсон Ф'юрі нецензурно висловився на адресу Ентоні Джошуа, який відмовив йому у проханні не перешкоджати проведенню бою проти Олександра Усіка. "Циганський король" запропонував співвітчизнику гроші за відмову від реваншу з Усіком, але не отримав позитивної відповіді.

Нагадаємо, що Флойд Мейвезер-молодший, помічений у таборі Джошуа, цього тижня похвалився годинником за 18 мільйонів доларів.