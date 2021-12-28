"Джошуа не заперечує проти бою Усик — Ф'юрі", — Олександр Красюк (відео)

Британець готовий відмовитися від реваншу з українцем, щоб здобути бій із переможцем поєдинку Усик — Ф'юрі.

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк розповів про перспективу бою його клієнта з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі. Про це менеджер розповів у подкасті BoxOffice.

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Відповідаючи на запитання про чутки довкола можливого бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, Красюк зазначив, що в проведенні цього поєдинку зацікавлені всі сторони, враховуючи навіть Ентоні Джошуа, якому доведеться відмовитись від реваншу з українцем. При цьому британець готовий зустрітися з переможцем бою Усик — Ф'юрі.

"Ці розмови мають під собою дуже серйозне підґрунтя. Станом на сьогодні цього поєдинку хочуть Ф'юрі, його промоутери та менеджери. Цей поєдинок хоче Усик і його команда. І не проти, щоб цей поєдинок відбувся, Ентоні Джошуа. Єдина людина, яка проти всієї цієї справи — це Ділліан Вайт", — розповів Красюк.

Він також зазначив, що промоутер Джошуа Едді Гірн також не заперечує проти поєдинку між Усиком і Ф'юрі.

"Але з погляду бізнесу, для Гірна, провести бій його підопічного Ділліана Вайта проти чемпіона Тайсона Ф'юрі у Великій Британії, теж "солодка булочка", — зазначив Красюк.

Водночас Ентоні Джошуа готовий дозволити суперникам провести бій між собою, за наявності гарантій, що він отримає бій з переможцем зустрічі Усик — Ф'юрі. Але Олександр Красюк зазначає, що жодна людина в світі не зможе дати таких гарантій.

[ + – ] Сергій Долбилов та Олександр Красюк — про можливий бій Усик — Ф'юрі

Нагадаємо, що 25 вересня 2021 року Олександр Усик у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та забрав у нього пояси чемпіона світу в надважкій вазі в трьох версіях — WBA, WBO та IBF.

Зі свого боку Тайсон Ф'юрі в жовтні захистив титул чемпіона світу за версією WBC, перемігши Деонтея Вайлдера. Цей поєдинок став третім між Ф'юрі та Вайлдером. Перший відбувся у 2018 році та завершився внічию. У лютому 2020 року Ф'юрі переміг суперника і завоював титул. Через 20 місяців британець захистив титул.

Раніше Фокус розповідав, що WBC призначила обов'язковим претендентом на титул британця Ділліана Вайта.