Не проти Усика. Став відомий наступний суперник Тайсона Ф'юрі

Стороні британського боксера не вдалося домовитися з командою Олександра Усика про проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу.

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі проведе захист титулу замість поєдинку за статус абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика, повідомляється на офіційному сайті WBC.

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Справа в тому, що команда Ф'юрі не скористалася вікном у 30 днів, щоб домовитися з командою Усика про проведення бою. Водночас сторона українця не могла йти на переговори з Ф'юрі, оскільки попередній суперник Усика Ентоні Джошуа активував опцію бою-реваншу. Цей поєдинок відбудеться навесні 2022 року, сторони домовляються про організаційні нюанси.

Так, Ф'юрі зобов'язаний захистити титул чемпіона світу за версією WBC у бою проти обов'язкового претендента. Ним організація визначила британця Ділліана Вайта.

[ + – ] Тайсон Ф'юрі — Ділліан Вайт

Ділліан Вайт на професійному рингу провів 30 поєдинків. Останній з них відбувся 27 березня 2021 року, а суперником Вайта був росіянин Олександр Повєткін. Британець здобув перемогу за підсумками 12 раундів, ставши обов'язковим претендентом на титул. У Вайта 28 перемог у кар'єрі, з них 19 — нокаутом.

Водночас Тайсон Ф'юрі в лютому 2020 року завоював титул чемпіона світу за версією WBC, переміг Деонтея Вайлдера. Боксери домовилися про проведення ще одного бою, який став третім (перший бій відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию). 10 жовтня Ф'юрі нокаутував Вайлдера та захистив титул чемпіона світу.

Раніше Фокус повідомляв, що Ф'юрі був незадоволений поведінкою Ентоні Джошуа через те, що опонент відмовився взяти гроші, щоб не проводити бій-реванш проти Олександра Усика. За словами Ф'юрі, Джошуа не міг визначитися, брати йому гроші чи спробувати відвоювати пояси назад.