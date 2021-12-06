"Або візьми гроші та від'***сь, або бийся з Усиком": Ф'юрі розкритикував Джошуа (відео)

Чемпіон світу за версією WBC хочеться побитися з Олександром Усиком, але обов'язковий бій-реванш українця проти Ентоні Джошуа заважає планам британця.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі обурений поведінкою свого конкурента в боротьбі за титули чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа. В ефірі YоuTube-каналу iFL TV Тайсон Ф'юрі розкритикував поведінку Джошуа в контексті підготовки британця до бою-реваншу проти Олександра Усика.

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Зокрема, Ф'юрі та його промоутерська компанія готові запропонувати Джошуа гроші, щоб він відмовився від другого бою проти українця, що дозволило б організувати бій Ф'юрі — Усик. Наразі Олександр Усик володіє чемпіонськими поясами за версіями WBA, WBO IBF та IBO, а Ф'юрі — чемпіон світу за версією WBC.

Джошуа у відповідь на пропозицію Ф'юрі, зазначив, що не збирається відмовлятися від бою проти Усика, але як бізнесмен, принаймні, розгляне пропозицію Ф'юрі.

Ця позиція обурила "Циганського короля" і він дозволив собі різкі висловлювання на адресу Джошуа.

"Послухайте, я не збираюся висловлювати свою думку з цього приводу, тому що зрештою він побачить це інтерв'ю і не відмовиться від бою з Усиком. Тому я хочу, щоб він відійшов убік, щоб я міг абсолютно побити Олександра Усика. Але якщо він це зробить, то зробить, а якщо ні, то ні. Але одне я скажу: визначись. Або візьми свої гроші та від'***сь, або бійся з цією людиною. Або одне, або інше", — заявив Ф'юрі.

[ + – ] Тайсон Ф'юрі та його експресивний спіч на адресу Ентоні Джошуа

Нагадаємо, що 10 жовтня 2021 року Тайсон Ф'юрі провів третій поєдинок проти Деонтея Вайлдера і здобув перемогу, захистивши титул чемпіона світу за версією WBC. Для того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу, британцю потрібно перемогти Олександра Усика та забрати в нього чемпіонські пояси за версією WBA, WBO, IBF та IBO.

Зі свого боку, Олександр Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював вищезгадані пояси. Сторона суперника активувала опцію бою-реваншу, який має відбутися навесні 2022 року.

Раніше Олександр Усик дав ексклюзивне інтерв'ю Фокусу, в якому розповів про традиційні ритуали перед боями, дієту та гроші у спорті.