"Напуття дружини — особливий ритуал". Олександр Усик про гроші в спорті та ритуали перед боями

В інтерв'ю Фокусу Олександр Усик розповів про гроші в спорті, особисті ритуали перед боями, дієту в суперважкій вазі та проблеми з переглядом його чемпіонського бою проти Ентоні Джошуа.

25 вересня 2021 року – історичний день в історії українського боксу. У Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур" 34-річний боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа. Ця перемога стала найвагомішою в професійній кар'єрі українця, у якій, до речі, він не зазнав поки жодної поразки. Тепер Усик – володар чотирьох чемпіонських поясів, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Він повторив досягнення Володимира Кличка, який мав такий самий набір поясів.

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Олександре, зараз, коли сторона Джошуа активувала опцію реваншу, якими ви бачите свої шанси на успіх у бою у відповідь?

— Будь-який бій — це величезна кількість факторів і колосальна підготовка, яка стоїть за ним, тому не можна передбачити результат заздалегідь. Можу лише сказати, що я прагну перемоги.

На бій із Джошуа ви вийшли в нестандартному костюмі. Чому і що то за костюм?

— Я думаю, що в будь-якій події важливі всі деталі. Так і у випадку з усіма образами для виходу в Лондоні вони продумані максимально таким чином, щоб мені було класно та комфортно. Щодо образу для виходу на ринг — це наша спільна розробка із сучасним брендом JAXET. Наш із командою інтерес до технологій і футуризму й став основою всієї ідеї.

[ + – ] Олександр Усик: "Над моєю програмою та тренуваннями працювала ціла команда" Фото: Matchroom Boxing

Повернемося до бою з Джошуа. Ви показали рекордну для себе вагу. Наскільки складно було його набирати й утриматися на правильній цифрі?

— Не скажу, що це було складно. Над моєю програмою та тренуваннями працювала ціла команда, і перше, що ми зробили, це розробили дієвий план. Надалі залишалося стежити за його ефективністю та виконувати без відхилення.

Як змінилася ваша дієта з переходом у надважку вагу?

— Тут мій секрет досить простий: у мене гарний дієтолог — Катерина Толстікова. Вона, виходячи з моїх потреб і режиму тренувань, розробила для мене спеціальний план харчування. Важливий момент у тому, що Катерина враховує всі особисті показники людини для того, щоб підібрати ефективний режим.

[ + – ] Олександр Усик: "Будь-який бій — це колосальна підготовка"

Чи була у вас розмова з президентом України Володимиром Зеленським до або після бою проти Ентоні Джошуа? Про що розмовляли?

— Ми ще не спілкувалися з Володимиром Олександровичем ні до, ні після бою.

Багато людей в Україні не змогли побачити вашого бою через технічні проблеми на стороні транслятора Megogo. Ви за показ на платній онлайн-платформі чи на національному телеканалі?

— Так, я був засмучений тим, що українці, які цікавляться спортом, не отримали такої можливості. Я за те, щоб люди дивилися поєдинки без технічних збоїв, і тому буду радий цьому факту, а вже займеться цим платна платформа чи національний телеканал — не так принципово.

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Мені здається, що можливість підтримати своїх спортсменів, які представляють країну на міжнародній арені, має надаватися неухильно.

Як ви абстрагуєтеся від хейту в соціальних мережах?

— Я звертаю увагу на слова підтримки та людей, яким подобається моя діяльність. Хейт – не моя історія. Таким коментарям я просто не приділяю уваги.

Де і як ви дивилися бій Ф'юрі — Вайлдер? Які думки залишилися після нього?

— Коли йшов бій Ф'юрі — Вайлдер, я перебував у Грузії і дивився трансляцію онлайн із телефону, але масштаб усе одно відчувався. То був дуже сильний бій.

Багато хто кинувся пророкувати вашу зустріч із Ф'юрі. Ви спілкувалися з ним колись? І чи побачили ви його слабкі місця в бою з Вайлдером?

— Усе може бути. Ми бачилися з Ф'юрі, але жодного разу не спілкувалися з ним тет-а-тет. Якщо чесно, я не шукав слабких місць — це ми визначатимемо разом із тренером. Мій підхід такий, що треба думати насамперед про себе та свою підготовку.

[ + – ] Чемпіонські пояси Олександра Усика

Гроші вбивають спортивну складову в боксі?

— Самі спортсмени вбивають спортивну складову, бо ставлять у пріоритет гроші. А в грошах у спорті нічого поганого немає, вони можуть бути мотивацією або допоміжним засобом. Тому все залежить від пріоритетів кожного спортсмена.

Так співпало, що перемога над Джошуа відбулася в знаменний для вас день — 12-річчя вашого весілля та восьмиріччя контракту з К2. Ви вірите в магію чисел?

— Я вірю Богові.

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Ви опублікували зворушливий пост про вашу дружину в день бою з Джошуа. Яке напуття вона дала вам перед боєм і що сказала після?

— Це трохи особистий момент, тому що для мене напуття дружини завжди особливий ритуал. Перед кожним моїм боєм вона допомагає мені налаштуватися та зібратися. Неймовірно важливо мати близьку людину, яка подумки з тобою, як би все не минуло. Вона була дуже рада після поєдинку і просто сказала, що це було чудово.

Олександр Усик уже став крутішим за братів Кличків чи ще залишилося стати мером?

— Не планую ставати мером.

[ + – ] Олександр Усик: "Я прагну перемоги" Фото: Getty Images

Нагороди Олександра Усика