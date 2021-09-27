Катерина Усик — жінка, без якої Олександр Усик не може ні дихати, ні перемагати

Катерина Хмелевська та Олександр Усик познайомилися ще в школі — а тепер виховують трьох дітей і не уявляють життя одне без одного. Тріумф Олександра Усика в Лондоні збігся з 12-річчям весілля.

"Мені без тебе й дихається інакше, Мені без тебе часом туга грудину рве, кричить як лютий звір і плаче, я без тебе зовсім інший. Мовчу і часто в небо погляд свій піднімаю, в натовпі людей очі твої шукаю, свої на мить я закриваю, і уявляю, що тобою дихаю. Тобою живу, тебе одну бажаю, тобою дорожу, тебе хочу, і лише тебе я знаю, що мені з тобою добре в світі".

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Ці рядки, повні щирої любові, Олександр Усик присвятив своїй дружині Катерині — 12-річчя з дня весілля збіглося з днем тріумфу на рингу: 26 вересня Усик здобув перемогу над Ентоні Джошуа, тепер український боксер — чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF і IBO.

[ + – ] Спортивна зірка Олександр Усик — відмінний сім'янин і вже багато років одружений зі своєю шкільною коханою Катериною Фото: Александр Усик / Facebook

На післяматчевій пресконференції Усик досить різко осадив журналіста, який запитав, чи думає про те, як пройде матч-реванш. "Я про це взагалі зараз не думаю. Я думаю про свою дружину, зрозуміло?" А приземлившись у Борисполі, боксер заявив, що хоче якомога швидше потрапити додому та побачити сім'ю.

Фокус з'ясував все, що відомо про дружину боксера, яка веде закритий блог в Instagram і вельми рідко з'являється на сторінках світської хроніки.

[ + – ] Олександр Усик із дружиною після перемоги над Джошуа в Лондоні. Це фото Олександр Усик підписав просто: "Моя улюблена дружина" Фото: Getty Images

Олександр Усик і Катерина Хмелевська: історія знайомства

Зірка світового спорту, прославлений український боксер Олександр Усик народився 17 січня 1987 року в Сімферополі. До 1999 року жив на батьківщині матері, в селі Риботин у Чернігівській області. Але школу закінчував у Сімферополі. Саме в школі №34 він і зустрів свою майбутню дружину — Катерину, яка раніше носила прізвище Хмелевська.

Пара після випуску кілька років жила разом. Але Катерина в одному з недавніх інтерв'ю згадувала, що спочатку в майбутньої зірки боксу "було мало шансів".

[ + – ] Олександр Усик і Катерина Усик Фото: instagram/usykaa

"Я взагалі його не розглядала... Хіба як друга. Він сказав: "Якщо я виграю сьогодні бій, підеш зі мною ввечері куди-небудь?" Я кажу: "Вигравай, там подивимося". Він виграв. І все", — зізнається Катерина .

[ + – ] Катерина Хмелевська до заміжжя з Олександром Усиком Фото: Соцсети [ + – ] Катерина Хмелевська до заміжжя з Олександром Усиком Фото: Соцсети

Весілля Олександра Усика

Одружилася пара у 2009 році. На той момент Катерина Хмелевська вже була вагітна первістком — донькою Єлизаветою. Урочиста церемонія одруження Олександра та Катерини Усиків відбулася в одному із РАГСів Сімферополя.

[ + – ] Весілля Олександра Усика Фото: instagram/usykaa

У мережу потрапило відео з весілля Олександра Усика, на якому видно, як щаслива Катерина Усик разом із чоловіком розбивають келихи "на щастя". Боксерові кидок вдався, а от молода дружина потрапила келихом ... у машину з весільного кортежу.

[ + – ] Відео весілля Олександра Усика

"Ми планували весілля й раніше. Але коли я приїхав після чемпіонату світу, все дуже швидко сталося — буквально за тиждень. Дружина вже була вагітна, тому довелося прискоритися. Швидко зробили весілля, спонтанно, але дуже круто вийшло — з друзями та близькими", — згадував пізніше Олександр Усик.

Втім, він зізнавався, що весілля, та й стосунків із Катериною могло й не бути. Все через славу, що обрушилася на юну спортивну знаменитість.

Мені хочеться багато років прожити з дружиною і відсвяткувати 50 років весілля

"Я теж людина і потрапив у ці "лапи слави". Думаю, це сталося десь у 2006 році. Мені було 19 років, і я став призером дорослого чемпіонату Європи. І це прямо вау: я став майстром спорту міжнародного класу, в мене підвищилася зарплата, мені дали премію. Природно, я думав, що я дуже крутий! По-моєму, ми навіть якось посварилися з моєю нинішньою дружиною і розійшлися. Я типу зірка, ходив, як Макгрегор", — згадує Олександр Усик про випробування "мідними трубами".

Вона сказала: "Я вагітна". Я відповів: "Круто"

Виправити ситуацію зумів за допомогою душевної роботи: "Тоді я прийшов до свого духовного наставника і розповів, що зі мною відбувається. Якось ми з його допомогою обійшли все це. Я програв наступний чемпіонат України, не поїхав ні на які чемпіонати Європи. Я взагалі перейшов в іншу вагову категорію і, до речі, зав'язав із боксом. Думав, що все, це вже остаточне "стоп". Думаю, втуплю-но я в театральний. Але так вийшло, що виграв чемпіонат України і вступив на фізвиховання", — пізніше зізнався Олександр Усик.

Де живуть Катерина й Олександр Усик

Катерина Усик — росіянка, після анексії Криму у 2014 році вона прийняла рішення переїхати разом із дітьми. Зараз подружжя Усиків живе в Київській області, у місті Ворзель. На ділянці у 8 соток боксер побудував затишний двоповерховий будиночок із терасою і балконом.

[ + – ] Будинок, у якому живе Олександр Усик із сім'єю у Ворзелі Фото: Скриншот

Вартість будинку, в якому живуть Олександр і Катерина, — близько 300 тисяч доларів.

[ + – ] Олександр Усик із сім'єю Фото: instagram/usykaa

На момент переїзду в пари було вже троє дітей: Єлизавета (народилася в 2010-му), Кирило (народився в 2013-му) і Михайло (народився в 2015-му).

"Перша наша дитина була по любові, друга — запланована, третя — як вийшло, так вийшло, ми не планували. Вона сказала: "Я вагітна". Я відповів: "Круто", — зізнавався боксер в інтерв'ю.

[ + – ] Олександр Усик із дружиною, Катериною Усик Фото: Instagram alena.sergeevaa [ + – ] Олександр Усик із дружиною, Катериною Усик Фото: instagram/usykaa

Катерина Усик інтерв'ю не дає, тому про їхнє з Олександром сімейне життя можна дізнаватися тільки від самого боксера. Олександр згадував, що трохи ревнує дружину, хоч Катерина й не дає до цього приводу. Але й сам боксер намагається приводів для ревнощів не давати: ніколи не фотографується з прихильницями у відвертому одязі.

Він сказав: "Якщо я виграю сьогодні бій, підеш зі мною ввечері куди-небудь?" Я кажу: "Вигравай, там подивимося"

"Чи ревную я? Є таке злегка. Мені не подобається дуже відкритий одяг: високі підбори, коротка спідниця. Це моя дружина, і вона повинна бути тільки моєю дружиною. Може, я цього не показую, але... Чи траплялися ексцеси? У мене дружина таких приводів не дає. Для неї є я один, і це важливо. Я люблю свою дружину. І теж не даю їй приводу ревнувати. Наприклад, якщо дівчинка хоче зі мною сфотографуватися, то будь ласка. Але одяг буває різний — із вирізами, нав'язливий. Тому я можу коректно сказати "ні". Або, якщо дівчина з хлопцем, нехай він стає між нами, а вона з краю. Це щоб моя кохана не нервувала, щоб не переживала. Я не даю приводів для ревнощів узагалі. Ось знаєте, як раніше було? Мені хочеться багато років прожити з дружиною і відсвяткувати 50 років весілля", — говорить Усик.

[ + – ] Катерина Усик, дружина Олександра Усика Фото: Instagram alena.sergeevaa

Боксер — дуже уважний батько: у його Instagram повно знімків із дітьми та дружиною. А ось сторінка Катерини закрита, її фотографій у мережі куди менше, ніж знімків знаменитого чоловіка.

[ + – ] Катерина Усик, дружина Олександра Усика Фото: Instagram alena.sergeevaa [ + – ] Катерина Усик, дружина Олександра Усика Фото: Instagram alena.sergeevaa

Не виключено, що в родині Усиків можна скоро очікувати поповнення. Боксер багато разів говорив, що мріє про ще одну дитину.

"Я за те, щоб у кожній родині народжувалося мінімум 3-4 дитини. Щоб був демографічний приріст у країні. Щоб україночок і українців було більше. Це дуже добре", — заявляв Олександр.

[ + – ] "Створив сім'ю — і йдеш далі й далі. Немає сім'ї — ти одинак" Фото: instagram/usykaa

Свою сім'ю боксер вважає головним у своєму житті, в той час як спорт для нього просто хобі.

"Діти та дружина роблять мене тим, ким я є. Спорт — додаток до цього всього. Сім'я — це головне. Моє хобі — це бокс. Створив сім'ю — і йдеш далі й далі. Немає сім'ї — ти одинак. Самотній вовк, десь-то бродиш, виєш, а створив сім'ю — є дітки. Що ще може бути краще? Хіба що дуже велика сім'я", — пояснює спортсмен.

Тож не дивно, що саме свою сім'ю Олександр згадав, коли здобув перемогу над Джошуа в ніч з 25 на 26 вересня в Лондоні.

"Хочу передати привіт своїй дочці Єлизаветі. Я люблю тебе. Передаю привіт Кирилу та Михайлу. Сьогодні 12 років тому моя дружина сказала мені "так". Я не міг програти в такий день", — сказав Усик після знакового для всієї України переможного бою.

[ + – ] Олександр Усик: "12 років тому моя дружина сказала мені "так". Я не міг програти в такий день" Фото: Matchroom Boxing

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