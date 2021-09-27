Екатерина Усик — женщина, без которой Александр Усик не может ни дышать, ни побеждать

Екатерина Хмелевская и Александр Усик познакомились еще в школе — а теперь воспитывают троих детей и не представляют жизни друг без друга. Триумф Александра Усика в Лондоне совпал с 12-летием свадьбы.

"Мне без тебя и дышится иначе, Мне без тебя порой тоска грудину рвет, кричит как лютый зверь и плачет, я без тебя совсем другой. Молчу и часто в небо взор свой поднимаю, в толпе людей глаза твои ищу, свои на миг я закрываю, и представляю, что тобой дышу. Тобой живу, тебя одну желаю, тобою дорожу тебя хочу, и лишь тебя я знаю, что мне с тобою хорошо в миру".

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Эти строки, полные искренней любви, Александр Усик посвятил своей жене Екатерине — 12-летие со дня свадьбы совпало с днем триумфа на ринге: 26 сентября Усик одержал победу над Энтони Джошуа, теперь украинский боксер — чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO.

[ + – ] Спортивная звезда Александр Усик – отличный семьянин и уже много лет женат на своей школьной любви Екатерине Фото: Александр Усик / Facebook

На пресс-конференции после боя Усик довольно резко осадил журналиста, который спросил, думает ли о том, как пройдет реванш. "Я об этом вообще сейчас не думаю. Я думаю о своей жене, понятно?" А приземлившись в Борисполе, боксер заявил, что хочет как можно быстрее попасть домой и увидеть семью.

Фокус выяснил все, что известно про супругу боксера, которая ведет закрытый блог в Instagram и весьма редко появляется на страницах светской хроники.

[ + – ] Александр Усик с женой после победы над Джошуа в Лондоне. Это фото Александр Усик подписал просто: "Моя любимая жена" Фото: Getty Images

Александр Усик и Екатерина Хмелевская: история знакомства

Звезда мирового спорта, прославленный украинский боксер Александр Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе. До 1999 года жил на родине матери, в селе Рыботин в Черниговской области. Но школу оканчивал в Симферополе. Именно в школе №34 он и встретил свою будущую жену – Екатерину, которая ранее носила фамилию Хмелевская.

Пара после выпуска несколько лет жила вместе. Но Екатерина в одном из недавних интервью упоминала, что изначально у будущей звезды бокса "было мало шансов".

[ + – ] Александр Усик и Екатерина Усик Фото: instagram/usykaa

"Я вообще его не рассматривала… Разве как друга. Он сказал: "Если я выиграю сегодня бой, пойдешь со мной вечером куда-нибудь?" Я говорю: "Выигрывай, там посмотрим". Он выиграл. И все", — признается Екатерина.

[ + – ] Екатерина Хмелевская до замужества с Александром Усиком Фото: Соцсети [ + – ] Екатерина Хмелевская до замужества с Александром Усиком Фото: Соцсети

Свадьба Александра Усика

Поженилась пара в 2009 году. На тот момент Екатерина Хмелевская уже была беременна первенцем — дочкой Елизаветой. Торжественная церемония бракосочетания Александра и Екатерины Усиков состоялась в одном из ЗАГСов Симферополя.

[ + – ] Свадьба Александра Усика Фото: instagram/usykaa

В Сеть попало видео со свадьбы Александра Усика, на котором видно, как счастливая Екатерина Усик вместе с супругом разбивают бокалы "на счастье". Боксеру бросок удался, а вот молодая жена попала бокалом… в машину из свадебного кортежа.

[ + – ] Видео свадьбы Александра Усика

"Мы планировали свадьбу и раньше. Но когда я приехал после чемпионата мира, все очень быстро произошло – буквально за неделю. Жена уже была беременна, поэтому пришлось ускориться. Быстро сделали свадьбу, спонтанно, но очень круто получилось – с друзьями и близкими", — вспоминал позже Александр Усик.

Впрочем, он признавался, что свадьбы, да и отношений с Екатериной могло и не быть. Все из-за славы, что обрушилась на юную спортивную знаменитость.

Мне хочется много лет прожить с женой и отпраздновать 50 лет свадьбы

"Я тоже человек и попал в эти "лапы славы". Думаю, это произошло где-то в 2006 году. Мне было 19 лет и я стал призером взрослого чемпионата Европы. И это прям вау: я стал мастером спорта международного класса, у меня повысилась зарплата, мне дали премию. Естественно, я думал, что я очень крутой! По-моему, мы даже как-то повздорили с моей нынешней супругой и разошлись. Я типа звезда, ходил, как Макгрегор", — вспоминает Александр Усик об испытании "медными трубами".

Она сказала: "Я беременна". Я ответил: "Круто"

Исправить ситуацию сумел с помощью душевной работы: "Тогда я пришел к своему духовному наставнику и рассказал, что со мной происходит. Как-то мы с его помощью обошли все это. Я проиграл следующий чемпионат Украины, не поехал ни на какие чемпионаты Европы. Я вообще перешел в другую весовую категорию и, кстати, завязал с боксом. Думал, что все, это уже окончательный "стоп". Думаю, поступлю-ка я в театральный. Но так получилось, что выиграл чемпионат Украины и поступил на физвоспитание", – позже признался Александр Усик.

Где живут Екатерина и Александр Усик

Екатерина Усик – россиянка, после аннексии Крыма в 2014 году она приняла решение переехать вместе с детьми. Сейчас чета Усиков живет в Киевской области, в городе Ворзель. На участке в 8 соток боксер построил уютный двухэтажный домик с террасой и балконом.

[ + – ] Дом, в котором живет Александр Усик с семьей в Ворзеле Фото: Скриншот

Стоимость дома, в котором живут Александр и Екатерина – около 300 тысяч долларов.

[ + – ] Александр Усик с семьей Фото: instagram/usykaa

На момент переезда у пары было уже трое детей: Елизавета (родилась в 2010-м), Кирилл (родился в 2013-м) и Михаил (родился в 2015-м).

"Первый наш ребенок был по любви, второй – запланированный, третий – как получилось, так получилось, мы не планировали. Она сказала: "Я беременна". Я ответил: "Круто", — признавался боксер в интервью.

[ + – ] Александр Усик с женой, Екатериной Усик Фото: Instagram alena.sergeevaa [ + – ] Александр Усик с женой, Екатериной Усик Фото: instagram/usykaa

Екатерина Усик интервью не дает, поэтому об их с Александром семейной жизни можно узнавать только от самого боксера. Александр упоминал, что немного ревнует жену, хоть Екатерина и не дает к этому поводу. Но и сам боксер старается поводов для ревности не давать: никогда не фотографируется с поклонницами в откровенной одежде.

Он сказал: "Если я выиграю сегодня бой, пойдешь со мной вечером куда-нибудь?" Я говорю: "Выигрывай, там посмотрим"

"Ревную ли я? Есть такое слегка. Мне не нравится очень открытая одежда: высокие каблуки, короткая юбка. Это моя жена, и она должна быть только моей женой. Может, я этого не показываю, но…Случались ли эксцессы? У меня жена таких поводов не дает. Для нее есть я один, и это важно. Я люблю свою супругу. И тоже не даю ей повода ревновать. Например, если девочка хочет со мной сфотографироваться, то пожалуйста. Но одежды бывают всякие – с вырезами, навязчивые. Поэтому я могу корректно сказать "нет". Или, если девушка с парнем, пусть он становится между нами, а она с краю. Это чтобы моя любимая не нервничала, не переживала. Я не даю поводов для ревности вообще. Вот знаете, как раньше было? Мне хочется много лет прожить с женой и отпраздновать 50 лет свадьбы", – говорит Усик.

[ + – ] Екатерина Усик, жена Александра Усика Фото: Instagram alena.sergeevaa

Боксер — очень внимательный отец: в его Instagram полно снимков с детьми и женой. А вот страница Екатерины закрыта, ее фотографий в Сети куда меньше, чем снимков знаменитого супруга.

[ + – ] Екатерина Усик, жена Александра Усика Фото: Instagram alena.sergeevaa [ + – ] Екатерина Усик, жена Александра Усика Фото: Instagram alena.sergeevaa

Не исключено, что в семье Усиков можно скоро ожидать пополнения. Боксер много раз говорил, что мечтает о еще одном ребенке.

"Я за то, чтобы в каждой семье рождалось минимум 3-4 ребенка. Чтобы был демографический прирост в стране. Чтобы украиночек и украинцев было больше. Это очень хорошо", — заявлял Александр.

[ + – ] "Создал семью — и идешь дальше и дальше. Нет семьи – ты одиночка" Фото: instagram/usykaa

Свою семью боксер считает главным в своей жизни, в то время как спорт для него просто хобби.

"Дети и супруга делают меня тем, кем я есть. Спорт – прикрепление к этому всему. Семья – это главное. Мое хобби – это бокс. Создал семью — и идешь дальше и дальше. Нет семьи – ты одиночка. Одинокий волк, где-то бродишь, воешь, а создал семью – есть детки. Что еще может быть лучше? Разве что очень большая семья", – поясняет спортсмен.

Не удивительно, что именно свою семью Александр упомянул, когда одержал победу над Джошуа в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне.

"Хочу передать привет своей дочери Елизавете. Я люблю тебя. Передаю привет Кириллу и Михаилу. Сегодня 12 лет назад моя жена сказала мне "да". Я не мог проиграть в такой день", — сказал Усик после знакового для всей Украины победного боя.

[ + – ] Александр Усик: "12 лет назад моя жена сказала мне "да". Я не мог проиграть в такой день" Фото: Matchroom Boxing

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