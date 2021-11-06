"Напутствие жены – особенный ритуал". Александр Усик о деньгах в спорте и ритуалах перед боями

В интервью Фокусу Александр Усик рассказал о деньгах в спорте, личных ритуалах перед боями, диете в супертяжелом весе и проблемах с просмотром его чемпионского боя против Энтони Джошуа.

25 сентября 2021 года — исторический день в истории украинского бокса. В Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" 34-летний боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа. Эта победа стала самой значимой в профессиональной карьере украинца, в которой, к слову, он не потерпел пока ни одного поражения. Теперь Усик — обладатель четырех чемпионских поясов, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Он повторил достижение Владимира Кличко, владевшего таким же набором поясов.

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Александр, сейчас, когда сторона Джошуа активировала опцию реванша, какими вы видите свои шансы на успех в ответном бою?

— Любой бой — это огромное количество факторов и колоссальная подготовка, которая стоит за ним, поэтому нельзя предсказать исход заранее. Могу только сказать, что я стремлюсь к победе.

На бой с Джошуа вы вышли в нестандартном костюме. Почему и что это за костюм?

— Я думаю, что в любом событии важны все детали. Так и в случае со всеми образами для выхода в Лондоне — они продуманы максимально таким образом, чтобы мне было классно и комфортно. Что касается образа для выхода на ринг — это наша совместная разработка с современным брендом JAXET. Наш с командой интерес к технологиям и футуризму и стал основой всей идеи.

[ + – ] Александр Усик: "Над моей программой и тренировками работала целая команда" Фото: Matchroom Boxing

Вернемся к бою с Джошуа. Вы показали рекордный для себя вес. Насколько сложно было его набирать и удержаться на правильной цифре?

— Не скажу, что это было сложно. Над моей программой и тренировками работала целая команда, и первое, что мы сделали, — это разработали действенный план. В дальнейшем оставалось следить за его эффективностью и выполнять без отклонения.

Как изменилась ваша диета с переходом в супертяжелый вес?

— Тут мой секрет достаточно прост: у меня хороший диетолог — Екатерина Толстикова. Она, исходя из моих потребностей и режима тренировок, разработала для меня специальный план питания. Важный момент в том, что Екатерина учитывает все персональные показатели человека для того, чтобы подобрать эффективный режим.

[ + – ] Александр Усик: "Любой бой — это колоссальная подготовка"

Был ли у вас разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским до или после боя против Энтони Джошуа? О чем говорили?

— Мы еще не общались с Владимиром Александровичем ни до, ни после боя.

Много людей в Украине не смогли увидеть ваш бой из-за технических проблем на стороне транслятора Megogo. Вы за показ на платной онлайн-платформе или по национальному телеканалу?

— Да, я был расстроен тем, что интересующиеся спортом украинцы не получили такую возможность. Я за то, чтобы люди смотрели поединки без технических сбоев, и поэтому буду рад этому факту, а уже займется этим платная платформа или национальный телеканал — не так принципиально.

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Мне кажется, что возможность поддержать своих спортсменов, представляющих страну на международной арене, должна предоставляться неукоснительно.

Как вы абстрагируетесь от хейта в социальных сетях?

— Я обращаю внимание на слова поддержки и людей, которым нравится моя деятельность. Хейт — не моя история. Таким комментариям я просто не уделяю внимания.

Где и как вы смотрели бой Фьюри — Уайлдер? Какие мысли остались после него?

— Когда шел бой Фьюри — Уайлдер, я находился в Грузии и смотрел трансляцию онлайн с телефона, но масштаб все равно ощущался. Это был очень сильный бой.

Многие бросились пророчить вашу встречу с Фьюри. Вы общались с ним когда-то? И увидели ли вы его слабые места в бою с Уайлдером?

— Все может быть. Мы виделись с Фьюри, но ни разу не общались с ним тет-а-тет. Если честно, я не искал слабые места — это мы будем определять вместе с тренером. Мой подход такой, что нужно думать в первую очередь о себе и своей подготовке.

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Деньги убивают спортивную составляющую в боксе?

— Сами спортсмены убивают спортивную составляющую, потому что ставят в приоритет деньги. А в деньгах в спорте ничего плохого нет, они могут служить мотивацией или вспомогательным средством. Поэтому все зависит от приоритетов каждого конкретного спортсмена.

Так совпало, что победа над Джошуа произошла в знаменательный для вас день — 12-летие вашей свадьбы и восьмилетие контракта с К2. Вы верите в магию чисел?

— Я верю Богу.

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Вы опубликовали трогательный пост о вашей жене в день боя с Джошуа. Как она напутствовала вас на бой и что сказала после?

— Это немного личный момент, так как для меня напутствие жены — всегда особенный ритуал. Перед каждым моим боем она помогает мне настроиться и собраться. Невероятно важно иметь близкого человека, который мысленно с тобой, как бы все ни прошло. Она была очень рада после поединка и сказала просто, что это было замечательно.

Александр Усик уже стал круче братьев Кличко или еще осталось стать мэром?

— Не планирую становиться мэром.

[ + – ] Александр Усик: "Я стремлюсь к победе" Фото: Getty Images

Награды Александра Усика