Артем Лобов: "В жизни Макгрегор — нормальный человек"

Корреспондент Фокуса встретился с бывшим бойцом ММА в Киеве и поговорил о Коноре Макгрегоре, бизнесе и Денисе Беринчике.

Артем Лобов — ирландский боец смешанного стиля. В течение своей карьеры он часто попадал в громкие истории, уходил из ММА в кулачные бои и до сих пор дружит и тренируется с Конором Макгрегором. Минувшим летом Лобов уже бывал в Киеве и проиграл бой на голых кулаках украинскому боксеру Денису Беринчику. После этого ирландец завершил карьеру. Об этом решении, тренировках с Макгрегором и популярности смешанных единоборств корреспондент Фокуса поговорил с Артем Лобовым.

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"Усик мог бы позвать Беринчика в кард перед своим боем"

[ + – ] Артем Лобов и Денис Беринчик перед боем на голых кулаках Фото: Instagram

— Артем, в этом году вы уже не впервые в Украине. Что привело вас снова в нашу страну?

— Цель моего визита — это "Махач" (бойцовский вечер, в рамках которого прошли бои на голых кулаках — авт.). Будут отличные бои, разыграем "Тойоту Камри", поэтому все очень интересно. Ребята набираются опыта, видят перспективу, есть очень много молодых бойцов. Это приятно видеть, интересно смотреть, поэтому я и приехал.

— На этот турнир вы пойдете в статусе организатора или амбассадора?

— Скорее, амбассадора.

— Недавно вы подрались на голых кулаках с Денисом Беринчиком. Денису давно пророчат чемпионский пояс, но никак не могут организовать ему титульный поединок. Как вы думаете, станет ли он чемпионом мира?

— Сейчас у него есть все шансы. Я так понимаю, что они с Усиком дружат. Вот когда Усик будет защищать пояса, есть все шансы для Дениса получить серьезный бой. Почему бы и нет? Перед нашим боем Денис говорил, что Саша предлагал его финансово поддержать — чтобы он не дрался на голых кулаках, но Беринчик деньги, он не взял. Так вот сейчас вместо денег он мог бы ему помочь и взять к себе в кард (кард – это группа поединков в рамках турнира по смешанным единоборствам, в которых участвуют звезды организовавшего их промоушена. — Ред.). Это было бы намного лучше. Сам Денис говорил, что не хочет "рыбу" — дайте "удочку". Вот это и была бы очень хорошая и перспективная удочка, с которой он мог бы поймать серьезную рыбку.

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— Пару лет назад ходили слухи, что Денис хотел бы попробовать себя в ММА. Как вам кажется, насколько у него это может получиться?

— При желании все возможно, но перейти из ММА в бокс намного проще и быстрее, чем из бокса в ММА. Все бойцы смешанных единоборств постоянно тренируются с боксерами, с боксерскими тренерами, также бьют лапы, грушу и так далее. Это намного ближе. А вот боксеры не используют ноги, не борются, ни в стойке, ни в партере, даже сама стойка совсем другая. Боксер больше подвинут боком к сопернику, потому что лоу-киков нет, задействованы только руки. И тебе нужно сделать себя как можно меньше в такой плоскости. Если же ты такой стойкой выходишь в ММА, тебе просто "отсушат" ногу за три секунды и ты пойдешь на костылях домой.

Такой переход можно совершить. Пример — Кларисса Шилдс, чемпионка мира по боксу. Она уже выиграла один бой в ММА, сейчас проведет второй. Но это не так быстро, нужно тщательно готовиться.

"Я решил завершить карьеру: мотивация угасла, тестостерон упал"

[ + – ] Артем Лобов во время разговора с корреспондентом Фокуса Фото: Фокус

— Расскажите об отличии в специфике боев на голых кулаках и в ММА? Насколько сложно было вам перестроиться из ММА в кулачные бои?

— ММА подготавливает тебя к любому виду спорта, потому что оно включает в себя все эти единоборства. Если ты ММА боец, ты можешь делать что угодно. Я и на голых кулаках выступал, и в К1, мог бы и в боксе выступить. Но если кто-то из "кулачки" пришел в ММА, то это сложнее. Все зависит от того, кто ты был в ММА. Если ты больше грэблер, то тебе будет сложнее в боксе. Но я больше любил стойки, так что К1 или бокс были для меня наиболее комфортными.

— Вы много боев провели в США. Насколько там отличается аудитория от восточноевропейской?

— Бои любят все. Мой тренер всегда говорит: "Вы идете по парку: кто-то играет в футбол, кто-то в баскетбол… И вдруг начинается драка. Что все будут смотреть? Конечно, драку". Это у нас в крови. Я сам в Японии, например, никогда не дрался, но слышал, что там очень специфические люди смотрят бои. Они особо не кричат, очень уважительно относятся. Они в бойцах видят самураев. В остальном мире люди любят смотреть бои, шумят, кричат, драки на трибунах происходят. Это и в Америке, и у нас, в СНГ.

— Вы решили завершить карьеру. Что стало решающим фактором?

— Во-первых, здоровье, это немаловажный фактор. Известный факт, что в боксе 20% спортсменов уходят из карьеры с постоянными травмами головы. И это — до конца жизни. Чем дольше ты в профессиональном спорте, тем больше твои шансы оказаться в этих 20%. Учитывая стиль ведения боя, мои шансы были еще выше. Поэтому я принял решение, что пора завязывать. И мотивация подугасла, я стал старше, наверное, тестостерон упал. А еще я стал отцом. И плюс, хочу выстроить для себя четкую систему заработка в другой сфере, но это желание есть, пока я молод и полон сил. Если хочешь, чтобы у тебя получалось что-то, нужно полностью себя этому посвящать. Я это знаю на 100%, понимал, что у меня не получится заниматься бизнесом и продвигать карьеру бойца. Поэтому принял решение завершить карьеру и уже заниматься другими делами.

— То есть, вы уходите в бизнес? Это связано со спортом?

— Я иду в любой бизнес. Если точнее: иду в "бизнес заработка денег".

"Мы с Макгрегором могли драться в ринге часами"

[ + – ] Конор Макгрегор и Артем Лобов Фото: Getty Images

— Вы много лет дружите с Конором Макгрегором, много спарринговали. Насколько он агрессивен в спаррингах? Бывало такое, что он терял голову и не мог вовремя остановиться во время тренировочного боя?

— Постоянно. Мы с Конором так и сдружились, потому что он хотел только спарринговаться, ему были неинтересны тренировки, хотелось просто рубиться. Тогда Конор был еще неизвестным чуваком и никому не хотелось получить просто так. Он навтыкает тебе, идешь с тренировки, голова квадратная, а выхлопа от этого нет. Я был одним из тех, кому это нравилось. Я думал, что для меня это шанс улучшить себя. Ведь если хочешь быть хорошим танцором — нужно много танцевать. Хочешь быть хорошим бойцом — надо много драться.

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Мы с Конором приходили по воскресеньям, у нас был ключ, мы открывали зал, закрывали за собой дверь и рубились. По 5 раундов, по 10, в маленьких перчатках без какой-то особой защиты. Мы делали это чересчур жестко и чересчур много. Иногда придем с утра "помесимся", потом вечером приходим на бокс и тоже "месимся". И на боксе, зачастую, мы "месились" без раундов: у нас не было таймера и мы просто дрались. Конор говорил: "Я буду в голове считать". Иногда раунды затягивались на полчаса. Это с одной стороны, чересчур — для здоровья, но в плане прогресса, которого мы достигали, это очень хорошо.

— Конор Макгрегор очень эпатажный человек, он постоянно с кем-то конфликтует или дерется за пределами ринга, октагона или тренировочного зала. Почему он так себя ведет?

— Каждый человек по-своему воспринимает мир. На этот вопрос, возможно, даже сам Конор не может ответить. Все зависит от того, как ты вырос, каким у тебя было детство, какую жизнь ты прожил. Это все формирует тебя как человека. Мухаммед Али тоже был очень эпатажный и много всего говорил. Тогда кому-то это не нравилось, а сейчас он легенда всех боевых искусств. Никого нет круче Мухаммеда Али. Но Макгрегор — это тот человек, который благодаря боям смог обеспечить всю свою семью и себя, и детей, и родителей. А этим из бойцов могут похвастать единицы.

— В последнем бою против Дастина Порье Макгрегор получил страшную травму. Как вы отреагировали, когда увидели это?

— Это ужасно. Такие драмы страшно видеть, я пару раз такое раньше наблюдал: у Андерсона Силвы такая была, у Криса Вайдмана. Но когда это твой друг, видеть такое — в сотню раз хуже. Но это одна из составляющих нашего спорта. Мы деремся, подвергаем друг друга большой опасности. Я поэтому так негативно отношусь к людям, которые используют стероиды и запрещенные препараты. Я никогда в жизни их не использовал. Мне было не важно, тестируют меня или нет. Это мое обещание бойцу, его семье, что я буду рубиться. Мы сделаем это честно, не используя никаких запрещенных препаратов. Я буду делать это своими руками, своими силами. В этом и есть честь бойца, в этом и есть дух бойца. А если ты напичканный препаратами выходишь, то уважения к таким бойцам у меня нет.

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— Самый сумасшедший поступок Конора Макгрегора, который вы видели вне октагона?

— В жизни он нормальный человек. Все ведь зависит от ситуации. Когда он с родителями или друзьями — это один человек. А если ты выходишь на бой, идешь драться с человеком, который пытается забрать у тебя кусок здоровья, кусок денег, забрать хлеб со стола твоих детей, то нужно настроиться. Все в твоем организме говорит тебе: "Это опасность, не иди туда". А ты пытаешься перезаписать свой мозг, свое ДНК и идешь, вопреки сигналам организма. Каждый человек ведет себя по-разному в такие моменты.

— У Конора постоянные перепалки с Хабибом Нурмагомедовым. Как вы к нему относитесь?

— У нас точно не дружеские отношения. Как боец он хорош, но так мы не дружим.

— Какая перспектива у ММА в Украине? Насколько это может быть успешный вид спорта у нас?

— Спортсменам должно помогать правительство, от него должен идти толчок. Крупные компании, бизнесмены могут помогать ребятам, устраивать ивенты разные. Так и нужно продвигать этот спорт. Если молодежь увидит в этом перспективу и возможность реализовать себя, то они пойдут этим заниматься и спорт будет расти.