Боксер Олег Малиновский: "Пока не попал в лагерь Усика, я не выполнял такого объема работы"

Фокус поговорил с непобежденным украинским боксером о претензии на титул чемпиона мира по версии WBO, работе с Александром Усиком, уходе из К2 Promotions и своем спортивном хобби

Олег Малиновский — 32-летний украинский боксер. На профессиональном ринге он провел 28 поединков и выиграл во всех. Непобежденный боксер живет мечтой стать чемпионом мира в полулегком весе. Он рассказал Фокусу о своем пути к титулу, работе с Александром Усиком и его шансах в бою с Энтони Джошуа; о том, какую важную роль в его карьере сыграл Мэнни Пакьяо и что случилось между ним и компанией братьев Кличко K2 Promotions.

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[ + – ] Олег Малиновский стал интерконтинентальным чемпионом по версии WBO Фото: B1 Boxing

— Олег, в июне вы выиграли пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Что он означает для вас?

— Этот пояс приближает меня к бою за звание чемпиона мира. Для этого и я, и команда потратили очень много сил. Мы проделали очень большую работу, чтобы выйти в ринг и завоевать этот пояс.

— 28 боев в профи-ринге и все без поражений. Есть ли у вас боязнь проигрыша?

— Боязни нет, я готов ко всему. Конечно, это бокс, и здесь люди иногда проигрывают. Нужно быть готовым и к такому повороту. Но я в зале выполняю большой объем работы. Подготовка к каждому поединку проходит на максимально высоком уровне, чтобы выходить на ринг в хорошей форме. Не важно, рейтинговый это бой или поединок за пояс. Мы всегда делаем большой объем работы.

— Вы вышли на шестое место в рейтинге и получили шанс побороться за титул чемпиона мира. Какова вероятность этого боя?

— Конечно же, я надеюсь, что мне предоставится такая возможность. Я хочу получить шанс подраться за пояс чемпиона мира. Я отдам все силы, чтобы завоевать этот пояс. Главное, получить шанс.

— Самый неприятный момент за все 28 боев вашей карьеры?

— Были поединки, которые мотивировали меня больше работать и тренироваться. Но это было еще в начале пути, когда я только перешел в профессиональный бокс. Я понял, что здесь нужно более тщательно подходить к тренировочному процессу и выполнять объем работы на все 100%. Потом это помогает в ринге избежать всяческих сложностей или, как минимум, быть готовым к тем трудностям, которые могут возникнуть в ринге с опытным соперником.

— Из 28 боев вы почти все провели в Украине. Лишь один был в Испании и один в Венгрии. Чем отличается европейская публика от украинской?

— Когда ты боксируешь дома, все зрители поддерживают тебя. Дома боксировать всегда приятно. Опыта проведения профессиональных поединков за границей у меня почти нет. Но заметно, что там зритель хочет увидеть просто зрелищный, конкурентный бой. Когда один соперник падает, потом встает и отправляет в ответный нокдаун другого. Вот там это так воспринимают.

— Как вам кажется, украинцы любят бокс?

— Любят. Не так, как футбол, но у украинского зрителя есть любовь к боксу, благодаря успехам наших боксеров. Они вывели интерес к боксу на высокий уровень и этот вид спорта стал популярен. Это и братья Кличко, и Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик.

"Чтобы победить Джошуа, Усику нужно быть хорошо готовым функционально"

— Два месяца назад состоялся ваш бой против Натаниэля Какололо, по итогам которого вы выиграли титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Бой длился 10 раундов, вы выглядели уставшим. О чем подумали, когда зашли в раздевалку?

— После боя я отправился сдавать допинг, а не в раздевалку. Бой был очень тяжелым для меня. Мы готовились к этому поединку и у нас не было возможности увидеть хотя бы один свежий бой соперника. Мы нашли в YouTube только 1-2 раунда, и то, это были поединки годичной давности. Поэтому, не было полной информации, чтобы достаточно хорошо изучить соперника. Но мы понимали, что нужно будет делать в ринге. По ходу боя мой угол принимал решение, как необходимо вести поединок. Мы начали менять план во время боя. Я чувствовал, что это противостояние вышло для меня очень непростым, но благодарен команде, что даже во время поединка удалось найти правильную тактику и вырвать победу.

[ + – ] Олег Малиновский против Натаниэля Какололо — видео

— Вы разорвали контракт с крупнейшим украинским промоушном — компанией К2. Почему?

— Это был не совсем разрыв, потому что у нас не было с К2 Promotions подписанного контракта. Мы имели простые договоренности. Но в какой-то момент мы с командой приняли решение, что нам нужно двигаться в другом направлении. Я почувствовал, что становлюсь просто боксером андеркарта в компании К2 Promotions (андеркарт аналогичен выступлению "на разогреве" в музыке — Ред.).

— Это правда, что вы должны были боксировать в США, но этого так и не произошло?

— Да. Все время получалось так, что планы менялись. Была назначена дата, чтобы провести поединок — я должен был боксировать в андеркарте вечера бокса с участием Александра Усика, но в связи с тем, что Саша травмировался, вечер бокса отменили.

— Вы много работали с Усиком в тренировочном лагере. Чему вы у него научились?

— Работать. Я не выполнял таких объемов работы до этого момента. Меня впечатлило качество подготовки, то, как Саша работает в своей весовой категории, как отдается на тренировках. Он всегда ищет в себе силы, чтобы выполнить задачи, поставленные тренером, по максимуму. Мы все смотрели и равнялись на него: нужно уметь находить в себе силы и выполнять столько работы, причем делать это максимально качественно.

— Бой Усик — Джошуа. Какие шансы у Александра в этом бою?

— У Александра есть все шансы выиграть, но ему нужно быть максимально функционально готовым к этому поединку, на все 12 раундов. Нужно смещаться, не застаиваться на ногах, постоянно наносить удары, хотя у Александра в каждом поединке можно увидеть большое количество ударов. Но в данном случае нужно быть еще больше готовым. В каждом раунде нужно выбрасывать большое количество ударов, чтобы Джошуа не успевал подстроиться. Но и нужно быть сконцентрированным, чтобы не пропустить удар, потому что Джошуа будет нацелен на нокаут, чтобы закончить бой досрочно. Но и Усик может завершить бой раньше, в 10-11 раунде.

"Всегда старался равняться на Ломаченко"

[ + – ] Олег Малиновский признался, что в боксе равнялся на Василия Ломаченко Фото: fightnews.info

— Другой знакомый вам боксер, Василий Ломаченко, осенью потерпел обидное поражение от Теофимо Лопеса. Недавно Василий триумфально вернулся и надеется на реванш с американцем. Что случилось с ним во время первого боя и насколько возможен реванш?

— Еще до боя с Лопесом, насколько я понимаю, у Василия была травма, которую он получил в лагере на подготовке. Конечно, ему нужно было перенести бой, залечить повреждение и выходить в ринг, чтобы его ничего не беспокоило и не было травм. Именно повреждение помешало ему выиграть. Реванш обязательно состоится, вопрос только во времени. Если не в этом году, то в следующем. Я уверен, что Василий Ломаченко закончит бой досрочно, где-то ближе к концу поединка. Но при условии, если он подойдет в той форме, в которой он находился в бою с японцем и если не будет никакой травмы.

— Кто был вашим боксерским кумиром в детстве?

— Мне нравился бокс, который демонстрирует Мэнни Пакьяо. А если говорить об украинцах, то находясь в сборной Украины вместе с Василием Ломаченко, я всегда старался смотреть и равняться на него. Василий просто выходил в ринг и для него не было соперников — не то что в Украине, но и в мире.

— Владимир Кличко не рано закончил с боксом?

— Нет. Владимир Кличко заработал большие деньги в боксе, он завоевал много титулов. Но бокс — это вид спорта, в котором бьют в голову. Поэтому, он закончил вовремя, чтобы получить удовольствие от жизни. Тренировочный процесс забирает очень много сил, а человеческий ресурс недолговечен. Чтобы не получить травму и потом не лечиться, нужно вовремя завязать с боксом. Тем более, что Кличко многого достиг в спорте. Я считаю, что он вовремя закончил, потому что выросло новое поколение. И если раньше он добывал победы достаточно комфортно, то с бойцами новой формации ему было нелегко. Кличко тяжело проиграл Джошуа и своевременно принял решение о завершении карьеры.

"Карьеру можно будет назвать успешной, когда я выиграю титул чемпиона мира"

— Как вам выступление украинских боксеров на Олимпиаде? Хижняка засудили или нет?

— Нет, Хижняк действительно пропустил удар, упал. А в любителях, как правило, отсчет начинается после точного попадания. Возможно, Александр поспешил встать, ему нужно было вернуться на ноги более собранным. Потому что когда он встал, было видно, что он раскоординирован, возможно, именно это сподвигло рефери остановить бой. Но ошибка была допущена еще после второго раунда, когда его угол понимал, что Саша выигрывает и первый и второй раунд, и нужно было на третий раунд выйти максимально собранным и внимательным. Тогда он бы закончил этот поединок и стал бы олимпийским чемпионом. Но это бокс, к сожалению, именно в этом поединке произошла такая ситуация, что Александр пропустил удар и золотая медаль, которая была у него в руках, ускользнула.

— Ваше хобби — рыбалка. Когда вы начали ей увлекаться и какой самый крупный улов?

— Я начал увлекаться рыбалкой, когда родители начали в детстве отвозить меня к бабушке на летние каникулы. Единственное, чем я мог там заниматься — это ходить рыбачить. Тогда это была небольшая рыба, какие-то карасики. Сейчас появился интерес ловить другую рыбу: судака, сома. Больших трофеев у меня нет, но как-то раз я поймал щуку на 8,5 килограмм. А самый большой сом, которого я ловил — до пяти килограмм.

— Для вас рыбалка — это тоже спорт?

— Есть спортивная рыбалка, но я еще не на том уровне. Я просто рыбачу для отдыха. Не так, чтобы рыбы наловить, а чтобы отдохнуть и подышать воздухом.

— Вашу карьеру можно будет считать успешной, если?..

— Если мне удастся завоевать титул чемпиона мира.