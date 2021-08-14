Боксер Олег Малиновський: "До попадання в табір Усика я не виконував такого обсягу роботи"

Фокус поговорив із непереможеним українським боксером про претензії на титул чемпіона світу за версією WBO, роботу з Олександром Усиком, відхід із К2 Promotions і своє спортивне хобі

Олег Малиновський — 32-річний український боксер. На професійному рингу він провів 28 поєдинків і виграв у всіх. Непереможений боксер живе мрією стати чемпіоном світу в напівлегкій вазі. Він розповів Фокусу про свій шлях до титулу, роботу з Олександром Усиком і його шанси в бою з Ентоні Джошуа; про те, яку важливу роль у його кар'єрі зіграв Менні Пак'яо і що сталося між ним і компанією братів Кличків K2 Promotions.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Олег Малиновський став інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO Фото: B1 Boxing

- Олеже, у червні ви виграли пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Що він означає для вас?

- Цей пояс наближає мене до бою за звання чемпіона світу. Для цього і я, і команда витратили дуже багато сил. Ми проробили дуже велику роботу, щоб вийти в ринг і завоювати цей пояс.

- 28 боїв у профі-рингу і все без поразок. Чи є у вас боязнь програшу?

- Страху немає, я готовий до всього. Звичайно, це бокс, і тут люди іноді програють. Потрібно бути готовим і до такого повороту. Але я в залі виконую великий обсяг роботи. Підготовка до кожного поєдинку проходить на максимально високому рівні, щоб виходити на ринг у хорошій формі. Не важливо, рейтинговий це бій або поєдинок за пояс. Ми завжди робимо великий обсяг роботи.

- Ви вийшли на шосте місце в рейтингу й отримали шанс поборотися за титул чемпіона світу. Яка ймовірність цього бою?

- Звичайно ж, я сподіваюся, що мені буде надана така можливість. Я хочу отримати шанс побитися за пояс чемпіона світу. Я віддам всі сили, щоб завоювати цей пояс. Головне, отримати шанс.

- Найнеприємніший момент за всі 28 боїв вашої кар'єри?

- Були поєдинки, які мотивували мене більше працювати і тренуватися. Але це було ще на початку шляху, коли я тільки перейшов у професійний бокс. Я зрозумів, що тут потрібно ретельніше підходити до тренувального процесу та виконувати обсяг роботи на всі 100%. Потім це допомагає в рингу уникнути всіляких складнощів або, як мінімум, бути готовим до тих труднощів, які можуть виникнути в рингу з досвідченим суперником.

- Із 28 боїв ви майже всі провели в Україні. Лише один був в Іспанії й один в Угорщині. Чим відрізняється європейська публіка від української?

- Коли ти боксуєш вдома, всі глядачі підтримують тебе. Вдома боксувати завжди приємно. Досвіду проведення професійних поєдинків за кордоном у мене майже немає. Але помітно, що там глядач хоче побачити просто видовищний, конкурентний бій. Коли один суперник падає, потім встає і відправляє другого в нокдаун у відповідь. Ось там це так сприймають.

- Як вам здається, українці люблять бокс?

- Люблять. Не так, як футбол, але в українського глядача є любов до боксу, завдяки успіхам наших боксерів. Вони вивели інтерес до боксу на високий рівень і цей вид спорту став популярний. Це і брати Клички, і Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик.

"Щоб перемогти Джошуа, Усику потрібно бути добре готовим функціонально"

- Два місяці тому відбувся ваш бій проти Натаніеля Какололо, за підсумками якого ви виграли титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Бій тривав 10 раундів, ви мали втомлений вигляд. Про що подумали, коли зайшли в роздягальню?

- Після бою я відправився здавати допінг, а не в роздягальню. Бій був дуже важким для мене. Ми готувалися до цього поєдинку, і в нас не було можливості побачити хоча б один свіжий бій суперника. Ми знайшли в YouTube тільки 1-2 раунди, і то, це були поєдинки річної давності. Тому не було повної інформації, щоб досить добре вивчити суперника. Але ми розуміли, що потрібно буде робити в ринзі. По ходу бою мій кут приймав рішення, як необхідно вести поєдинок. Ми почали міняти план під час бою. Я відчував, що це протистояння вийшло для мене дуже непростим, але вдячний команді, що навіть під час поєдинку вдалося знайти правильну тактику і вирвати перемогу.

[ + – ] Олег Малиновський проти Натаніеля Какололо — відео

- Ви розірвали контракт із найбільшим українським промоушном — компанією К2. Чому?

- Це був не зовсім розрив, тому що у нас не було з К2 Promotions підписаного контракту. Ми мали прості домовленості. Але в якийсь момент ми з командою вирішили, що нам потрібно рухатися в іншому напрямку. Я відчув, що стаю просто боксером андеркарту в компанії К2 Promotions (андеркарт аналогічний виступу "на розігріві" у музиці — Ред.).

- Це правда, що ви повинні були боксувати в США, але цього так і не відбулося?

- Так. Весь час виходило так, що плани змінювалися. Була призначена дата, щоб провести поєдинок — я повинен був боксувати в андеркарті вечора боксу за участю Олександра Усика, але в зв'язку з тим, що Саша травмувався, вечір боксу скасували.

- Ви багато працювали з Усиком у тренувальному таборі. Чого ви в нього навчилися?

- Працювати. Я не виконував таких обсягів роботи до цього моменту. Мене вразила якість підготовки, те, як Саша працює у своїй ваговій категорії, як віддається на тренуваннях. Він завжди шукає в собі сили, щоб виконати завдання, поставлені тренером, по максимуму. Ми всі дивилися і рівнялися на нього: потрібно вміти знаходити в собі сили і виконувати стільки роботи, причому робити це максимально якісно.

- Бій Усик — Джошуа. Які шанси у Олександра в цьому бою?

- У Олександра є всі шанси виграти, але йому потрібно бути максимально функціонально готовим до цього поєдинку, на всі 12 раундів. Потрібно зміщуватися, не застоюватися на ногах, постійно завдавати ударів, хоча в Олександра в кожному поєдинку можна побачити велику кількість ударів. Але в цьому випадку потрібно бути ще більше готовим. У кожному раунді потрібно викидати велику кількість ударів, щоб Джошуа не встигав підлаштуватися. Але й потрібно бути сконцентрованим, щоб не пропустити удар, тому що Джошуа буде націлений на нокаут, щоб закінчити бій достроково. Але і Усик може завершити бій раніше, в 10-11 раунді.

"Завжди намагався рівнятися на Ломаченка"

[ + – ] Олег Малиновський зізнався, що в боксі рівнявся на Василя Ломаченка Фото: fightnews.info

- Інший знайомий вам боксер, Василь Ломаченко, восени зазнав прикрої поразки від Теофімо Лопеса. Нещодавно Василь тріумфально повернувся та сподівається на реванш з американцем. Що сталося з ним під час першого бою і наскільки можливий реванш?

- Ще до бою з Лопесом, наскільки я розумію, у Василя була травма, яку він отримав у таборі на підготовці. Звичайно, йому потрібно було перенести бій, залікувати пошкодження та виходити в ринг, щоб його нічого не турбувало і не було травм. Саме пошкодження завадило йому виграти. Реванш обов'язково відбудеться, питання тільки в часі. Якщо не в цьому році, то в наступному. Я впевнений, що Василь Ломаченко закінчить бій достроково, десь ближче до кінця поєдинку. Але за умови, якщо він підійде в тій формі, у якій він був у бою з японцем і якщо не буде ніякої травми.

- Хто був вашим боксерським кумиром в дитинстві?

- Мені подобався бокс, який демонструє Менні Пак'яо. А якщо говорити про українців, то, перебуваючи в збірній України разом із Василем Ломаченком, я завжди намагався дивитися і рівнятися на нього. Василь просто виходив у ринг і для нього не було суперників — не те що в Україні, а й у світі.

- Володимир Кличко не рано закінчив з боксом?

- Ні. Володимир Кличко заробив великі гроші в боксі, він завоював багато титулів. Але бокс — це вид спорту, в якому б'ють в голову. Тому, він закінчив вчасно, щоб отримати задоволення від життя. Тренувальний процес забирає дуже багато сил, а людський ресурс недовговічний. Щоб не отримати травму і потім не лікуватися, потрібно вчасно зав'язати з боксом. Тим більше, що Кличко багато чого досяг у спорті. Я вважаю, що він вчасно закінчив, тому що виросло нове покоління. І якщо раніше він здобував перемоги досить комфортно, то з бійцями нової формації йому було нелегко. Кличко важко програв Джошуа і своєчасно прийняв рішення про завершення кар'єри.

"Кар'єру можна буде назвати успішною, коли я виграю титул чемпіона світу"

- Як вам виступ українських боксерів на Олімпіаді? Хижняка засудили чи ні?

- Ні, Хижняк дійсно пропустив удар, упав. А в любителях, як правило, відлік починається після точного попадання. Можливо, Олександр поспішив встати, йому потрібно було повернутися на ноги зібранішим. Тому що коли він встав, було видно, що він розкоординований, можливо, саме це спонукало рефері зупинити бій. Але помилка була допущена ще після другого раунду, коли його кут розумів, що Саша виграє і перший, і другий раунд, і потрібно було на третій раунд вийти максимально зібраним і уважним. Тоді він би закінчив цей поєдинок і став би олімпійським чемпіоном. Але це бокс, на жаль, саме в цьому поєдинку сталася така ситуація, що Олександр пропустив удар і золота медаль, яка була у нього в руках, вислизнула.

- Ваше хобі — риболовля. Коли ви почали нею захоплюватися і який найбільший улов?

- Я почав захоплюватися риболовлею, коли батьки почали в дитинстві відвозити мене до бабусі на літні канікули. Єдине, чим я міг там займатися — це ходити рибалити. Тоді це була невелика риба, якісь карасики. Зараз з'явився інтерес ловити іншу рибу: судака, сома. Великих трофеїв у мене немає, але якось раз я зловив щуку на 8,5 кілограма. А найбільший сом, якого я ловив — до п'яти кілограмів.

- Для вас рибалка — це теж спорт?

- Є спортивна риболовля, але я ще не на тому рівні. Я просто рибалю для відпочинку. Не так, щоб риби наловити, а щоб відпочити та подихати повітрям.

- Вашу кар'єру можна буде вважати успішною, якщо? ..

- Якщо мені вдасться завоювати титул чемпіона світу.