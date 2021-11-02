"Хочешь — делай". Школьный дворник Игорь Евтушенко летит в ОАЭ на чемпионат мира по джиу-джитсу

Игорь Евтушенко пришел в спорт в 42 года. Поставил цель — попасть на чемпионат мира. И в ноябре представит Украину на этих соревнованиях. Деньги на поездку в Абу-Даби собрали обычные украинцы после поста в Facebook.

История жителя Херсона Игоря Евтушенко достойна экранизации. Вынужденный уход из первой профессии, которой отдал годы, бизнес, который пришлось закрыть, личный кризис — и новая жизнь, в которой появилась мечта, ставшая реальностью. В середине ноября 49-летний Игорь Евтушенко станет одним из представителем Украины на чемпионате мира по джиу-джитсу, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

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Фокус встретился со спортсменом, чтобы узнать удивительную историю: как обычный горожанин, который днем работает в школе, а вечером идет в спортзал, попал на чемпионат мира.

"Не мог сам завязать шнурки. Понял, что так нельзя и занялся спортом"

На просьбу представиться собеседник отвечает коротко: "Я — Игорь Евтушенко, простой человек. Работаю и занимаюсь джиу-джитсу. Это боевое искусство — мой основной род деятельности".

В спорт Игорь пришел в 42 года. Кто-то скажет, что в этом возрасте поздно начинать карьеру… Но для Игоря Евтушенко джиу-джитсу стало спасением от преследовавших неудач. Он решил взять себя в руки и поставил перед собой амбициозную цель.

— Много лет я работал водолазом-спасателем — а потом нашу службу ликвидировали. Пока работал, был в хорошей физической форме: водолазное дело подразумевает высокие нагрузки. Перестал работать — и начал стремительно набирать вес. Сейчас я вешу 63 килограмма, а в плохие дни доходило до 86-88 кг. Уже трудно было шнурки завязывать: не мог наклониться из-за большого живота!

Сначала решил заняться бегом. Побегал недельку возле дома, показалось — мало. Хотелось чего-то повеселее. Игровые виды спорта не рассматривал, потому что понимал: кому я нужен там после 40 лет? Первое объявление, на которое наткнулся, был анонс клуба боевого самбо. Девять месяцев занимался там. Нагрузки были очень серьезные и вес я сбросил. Но стало неинтересно, потому что там не было ни техники, ни работы с тренером. Грубо говоря, дали зал — и каждый работал в произвольном режиме. Кто что в YouTube увидел, то и делал", — рассказывает Евтушенко.

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Кризис среднего возраста Игоря Евтушенко не зацепил — он считает, что все ситуации в его жизни дали ему необходимый опыт:

— Через переоценку жизненных ценностей я не проходил. Ни о чем не жалею. Даже о плохих ситуациях. Когда набрал лишний вес, морально чувствовал себя нормально. У меня появился свой плюс: я абсолютно не парюсь насчет чужого мнения. Думаю, мне это очень помогает.

Судьбоносная встреча в Киеве

После вынужденного ухода из водолазной службы Игорь занимался бизнесом: помогал облагораживать территории в частных домах. Но собственное дело требовало умения договариваться с государственными инстанциями. А они, по словам собеседника, хотели получать очень большой процент от его дохода. Так что с частным предпринимательством пришлось закончить.

Жизнь Игоря изменилась после поездки в столицу: в Киеве он неожиданно понял, чем хотел бы заниматься в дальнейшем.

"Я, взяв с собой сына, приехал в Киев по делам и прямо на вокзале увидел рекламу: некий Валентин Варенников, приглашает на тренировки… [Валентин Варенников — обладатель черного пояса, руководитель украинского представительства международной школы по изучению бразильского джиу-джитсу BLAKZ BJJ Ukraine — Ред.]. Мы позвонили, договорились — все очень понравилось. После тренировки поняли, что это — именно то, что нам интересно и нужно. Вернулись в Херсон, взяли в аренду подвал, оборудовали его и начали заниматься. Потом ко мне начали присоединяться люди — так я и начал тренировать", — рассказывает Игорь Евтушенко.

[ + – ] Спорт круто изменил жизнь Игоря: он начал путешествовать и привел в порядок здоровье Фото: B1 Boxing

По словам спортсмена, проблем с набором людей нет: в его мини-клубе тренируются самые разные люди. Таксист, программист, автомеханик — перечисляет Игорь Евтушенко. Новенькие приходят, узнав о тренере через "сарафанное радио" и странички в социальных сетях.

Тренировки Игорь совмещает с постоянной работой, он — дворник в одной из школ Херсона. Работа нравится, и график полностью устраивает: спортсмен успевает совмещать трудовую деятельность и занятия для души.

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— Раньше я был почтальоном, носил пенсии бабушкам, — рассказывает претендент на участие в чемпионате мира по джиу-джитсу. — Потом работал в мебельном цехе, но там такой график, что я не успевал на тренировки. Вечно приходилось лететь… Поэтому искал работу, которая не мешала бы тренировкам. И вот увидел объявление, что в школу нужен дворник. Я позвонил, понимая, что на эту вакансию очередь не стоит и можно диктовать условия, — улыбается Игорь. — Мне было нужно, чтобы я в 16:00 освобождался. Директор пошла навстречу, мне сместили начало работы на час: я прихожу не в 8, а в 7:00. И все успеваю!

"Собрать деньги на поездку на ЧМ помогли незнакомые люди"

Игорь Евтушенко признается, что давно мечтал попробовать свои силы в джиу-джитсу на самом высоком уровне. Именно поэтому он рискнул и, понадеявшись на "силу Facebook", написал пост с просьбой помочь воплотить мечту в жизнь и попасть на чемпионат мира. Бюджет поездки составлял около $700, и для школьного дворника это существенная сумма. Игорь кинул клич.

[ + – ] Пост Игоря Евтушенко с просьбой помочь поехать на ЧМ по джиу-джитсу

— Я давно хотел, ведь понимал, что годы уходят и неизвестно, получится ли у меня когда-то или нет. Знакомая девушка предложила занять денег, чтобы я поехал на чемпионат мира. Я говорю: "Кристина, я не возьму. С чего я буду отдавать?". Тогда она предложила разместить вот этот пост, чтобы кто-то из друзей мог пожертвовать любую сумму.

Если честно, я не рассчитывал, что кто-то вообще хоть что-то пришлет.

Ведь я — не какая-то известная личность. В первые сутки один человек бросил 1000 гривен и все. Но утром просыпаюсь, у меня куча переводов, лайков и репостов, я не могу понять, откуда это! У нас в Херсоне есть парень по имени Иван, я его не знаю. Он наткнулся на мой пост, ему понравилась моя история и он начал ее продвигать своими силами. Люди увидели это в городских пабликах и стали помогать. Деньги собрали за 2-3 дня, — рассказывает спортсмен.

Чемпионат мира, на который летит Игорь Евтушенко, состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 15-16 ноября. Призовых за выступление на чемпионате мира для спортсменов не предусмотрено.

Но собрать деньги на поездку и проживание — это лишь часть затрат. С экипировкой, тренировочным залом и спарринг-партнерами для успешного выступления на чемпионате Игорю Евтушенко помогла компания B1 Promotion, которая представляет интересы ряда украинских боксеров, в том числе — супертяжеловеса Владислава Сиренко.

Спарринг с обладателем черного пояса

Херсонский спортсмен в рамках подготовки к чемпионату решил попробовать свои силы в спарринге с обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. На его просьбу откликнулся Максим Рувинский, основатель школы Checkmat Украина, а также главный тренер B1 по BJJ — так сокращенно называют бразильское джиу-джитсу.

"Существует несколько вариантов джиу-джитсу, — поясняет Максим Рувинский. — Традиционное, японское, бразильское. Специфика бразильского в том, что нет ударов. Борьба начинается в стойке, что напоминает дзюдо. Соперника можно повалить, использовать проходы или броски, но основа джиу-джитсу — это хватка. Этим оно отличается от карате, от бокса, от других боевых искусств — таких, как самбо, дзюдо или вольная борьба. Мы боремся и сверху, и снизу, можем и лежа на спине.

Бразильское джиу-джитсу — это очень эффективный для самообороны вид спорта. Он стал популярным еще в начале 2000-х годов, когда активно развивались UFC (Ultimate Fighting Championship, Абсолютный бойцовский чемпионат — спортивная организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам. — Ред.), где были бои без правил и каждый приходил со своим боевым искусством. Кунг-фу, бокс, тайский бокс, карате… На этих соревнованиях дрались друг против друга: не один бой, а целый вечер, пока не дойдут до финала. И бразильское джиу-джитсу превзошло все другие виды", — поясняет Максим Рувинский.

[ + – ] Максим Рувинский уже приступил к тренировкам с Игорем Евтушенко Фото: B1 Boxing

С Игорем Евтушенко Максим Рувинский познакомился недавно, хотя прежде они встречались на одном из турниров.

"Я вдохновился его историей. Мне нравятся многие мудрые вещи, о которых говорит Игорь. Нравятся его жизненные принципы, и я тоже всегда делаю то, что хочу и что нравится. Главное — никому не вредить и идти вперед. Мое впечатление — Игорь на чемпионате мира победит", — предвидит специалист.

[ + – ] Спортивный редактор Focus.ua Даниил Вереитин и Игорь Евтушенко Фото: Focus.ua

Впереди — Абу-Даби и чемпионат мира

Для Игоря Евтушенко это будет далеко не первый выезд зарубеж. Дания, Швеция, Германия, Румыния, Молдова, Испания — в каждой из этих стран спортсмен побывал на турнирах по джиу-джитсу.

Несмотря на то, что Игорь Евтушенко начал заниматься джиу-джитсу только 7 лет назад, он уже успел выиграть чемпионаты Европы и Украины.

Мировое соревнование — новый уровень. На чемпионате мира в Абу-Даби есть несколько возрастных категорий — и детская, и бойцы в возрасте 30+. Всего в турнире примут участие 200 детей и 600 взрослых. От Украины — только один представитель. Хотя в нашей стране, по словам Игоря Евтушенко, джиу-джитсу в последние несколько лет получило большой импульс в развитии.

— За те 7 лет, которые я занимаюсь джиу-джитсу, это единоборство сделало просто космический рывок в своем развитии. Это видно по уровню борьбы и по уровню проведения соревнований. Это даже не шаг, а прыжок с разбега. Все очень сильно поменялось, — говорит Игорь.

Сегодня в Украине бразильским джиу-джитсу занимается около пяти тысяч человек, на один из всеукраинских турниров собрались 1200 участников — и это были далеко не все желающие. Возможность поехать на турнир есть не у всех: поездка с проживанием и питанием обойдется приблизительно в 200$. Правда, в некоторых городах, например, в Кропивницком, есть формат пансионного обучения.

Но тот, кто хочет делать — находит способ. Потому и случаются такие уникальные истории, как у Игоря Евтушенко. А на просьбу описать свои правила жизни Игорь отвечает так же лаконично, как и в начале беседы: "Хочешь — делай. И не обращай внимания на окружающих".