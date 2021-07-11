Конец эпохи: Макгрегор сломал ногу и проиграл Порье (видео)

Бой остановили по решению доктора — ирландец покинул зал на носилках

В Лас-Вегасе состоялся вечер смешанных единоборств UFC 264. Главным событием вечера стало противостояние ирландского бойца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

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После победы Порье в январе 2021-го, Макгрегор жаждал реванша. На его стороне была и публика, которая освистала Порье, когда тот выходил в октагон. Ирландец агрессивно начал бой и все шло по его плану, пока он не пропустил четыре удара в ходе одной атаки. И когда до конца первого рунда оставались считанные секунды, Порье нанес мощный удар по ноге, а затем — по носу. Макгрегор упал на канвас.

После осмотра доктором, было принято решение остановить бой. Конор Макгрегор покинул зал на носилках. Таким образом, Дастин Порье одержал победу техническим нокаутом. Теперь в его активе 28 побед в 35 боях.

Дастин Порье после победы отметил, что Макгрегор поплатился за свои высказывания:

"Он говорил, что собирается убить меня, что я уйду отсюда в гробу. Нельзя так говорить о людях. Я надеюсь, что он благополучно вернется домой к своей красивой семье. Этот парень — мешок с грязью", — сказал американский боец.

В других боях вечера Гилберт Бернс единогласным судейским решением победил Стивена Томпсона, а Тай Туйваса нокаутировал Грега Харди.

Напомним, на традиционной дуэли взглядов Макгрегор отличился хамской выходкой: он ударил Порье ногой. Ирландец перед началом битвы взглядов уже стал в стойку и в итоге попытался ударить американца ногой. Охранник его сдержал, но удар все-таки дошел по касательной цели.

В мае Макгрегор пожертвовал $1 миллион долларов на помощь ветеранам. Боец перечислил крупную сумму организации The Tunnel to Towers Foundation, которая помогает ветеранам и семьям сотрудников служб быстрого реагирования, которые погибли при исполнении.