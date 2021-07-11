Кінець епохи: Макгрегор зламав ногу і програв Порье (відео)

Бій зупинили за рішенням лікаря — ірландець покинув зал на ношах

У Лас-Вегасі відбувся вечір змішаних єдиноборств UFC 264. Головною подією вечора стало протистояння ірландського бійця Конора Макгрегора і американця Дастіна Порье.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Після перемоги Порье в січні 2021-го, Макгрегор жадав реваншу. На його боці була і публіка, яка освистала Порьє, коли той виходив в Октагон. Ірландець агресивно почав бій і все йшло за його планом, поки він не пропустив чотири удари в ході однієї атаки. І коли до кінця першого раунду залишалися лічені секунди, Порьє завдав потужного удару по нозі, а потім — по носі. Макгрегор впав на канвас.

Після огляду лікарем, було прийнято рішення зупинити бій. Конор Макгрегор покинув зал на носилках. Таким чином, Дастін Порье здобув перемогу технічним нокаутом. Тепер в його активі 28 перемог в 35 боях.

Дастін Порье після перемоги зазначив, що Макгрегор поплатився за свої висловлювання:

"Він говорив, що збирається вбити мене, що я піду звідси в труні. Не можна так говорити про людей. Я сподіваюся, що він благополучно повернеться додому до своєї красивої сім'ї", — сказав американський боєць.

В інших боях вечора Гілберт Бернс одноголосним суддівським рішенням переміг Стівена Томпсона, а Тай Туйваса нокаутував Грега Харді.

Нагадаємо, на традиційній дуелі поглядів Макгрегор відзначився хамською витівкою: він вдарив Порье ногою. Ірландець перед початком битви поглядів вже став в стійку і в підсумку спробував вдарити американця ногою. Охоронець його дотримав, але удар все-таки дійшов по дотичній мети.

У травні Макгрегор пожертвував $ 1 мільйон доларів на допомогу ветеранам. Боєць перерахував велику суму організації The Tunnel to Towers Foundation, яка допомагає ветеранам і сім'ям співробітників служб швидкого реагування, які загинули при виконанні.