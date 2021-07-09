Хамская выходка: Конор Макгрегор ударил Порье на битве взглядов (видео)

Во время битвы взглядов одиозный ирландец решил атаковать соперника физически, несмотря на то, что их пытался примирить директор промоушена Дана Уайт.

Ирландский боец Конор Макгрегор провел битву взглядов и пресс-конференцию перед боем UFC 264 с американцем Дастином Порье.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Во время битвы взглядов одиозный ирландец ударил Порье ногой, несмотря на то, что их пытался примирить директор промоушена Дана Уайт.

Ирландец перед началом битвы взглядов уже стал в стойку и в итоге попытался ударить американца ногой. Охранник его сдержал, но удар все-таки дошел по касательной цели.

В ночь с 10 на 11 июля Макгрегор проведет третий поединок-реванш с бывшим временным чемпионом UFC в легком весе Дастином Порье.

Напомним, в первом бою Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

До этого мы сообщали, что боец UFC Макгрегор поразил физической формой за две недели до важного боя. Ранее Фокус сообщал, что боец UFC Макгрегор пожертвовал миллион долларов на помощь ветеранам.

В следующем бою Конор Макгрегор проведет третий бой против Дастина Порье. Поединок состоится 10 июля в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 264. Ранее глава UFC Дана Уайт не исключил, что победитель этого боя получит возможность провести титульный бой.

В мае у Конора Макгрегора родился сын. Малыша назвали Риан, и Конор уже объявил, что в его "клане теперь пять человек". У Конора и его невесты Ди Девлин уже есть двухлетняя дочь Кроя и сын Конор-младший, чье четырехлетие семья с помпой отпраздновала в Дубаи, где у семьи есть вилла.

Ранее Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Sportico. А в прошлом году ирландский боец купил эксклюзивную яхту Lamborghini Tecnomar. Lamborghini Tecnomar было выпущено 63 штуки, Конору досталась яхта под номером 12. Tecnomar 63 был спроектирована и построена Italian Sea Group и Tecnomar для Lamborghini. Ее уже окрестили "морским суперкаром".