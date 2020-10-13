Скандальный Конор МакГрегор купил эксклюзивную яхту Lamborghini

Скандальный 32-летний бывший чемпион UFC Конор МакГрегор, которого недавно обвинили в сексуальных домогательствах и эксгибиционизме на острове Корсика, утешился тем, что приобрел эксклюзивную яхту от компании Lamborghini за три миллиона евро. Об этом пишет Daily Mail.

Впрочем, для Конора это совсем недорого – его состояние оценивают в 101 миллионов евро.

Lamborghini Tecnomar было выпущено 63 штуки, Конору досталась яхта под номером 12. Tecnomar 63 был спроектирована и построена Italian Sea Group и Tecnomar для Lamborghini. Ее уже окрестили "морским суперкаром". Она может развивать скорость в 60 узлов, благодаря двум 24,2-литровым дизельным двигателям V-12.

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Фото: Tecnomar

Создатели вдохновлялись классической моделью автомобиля Lamborghini, поэтому яхта получилась угловатой и футуристичной. И, конечно, на ней имеется культовым логотипом Lamborghini. Приборная панель также повторяет дизайн авто Lamborghini, Sián FKP 37.

"Спасибо Джузеппе Константино и всей команде The Italian Sea Group за вашу замечательную работу!", - написал радостный Конор в Instagram после покупки яхты. Судя по снимку, ему достался экземпляр в фирменном желтом цвете.

Фото: Instagram thenotoriousmma

Надо отметить, что он выбирал ее вместе со своей невестой Ди Девлин и их детьми: трехлетним Конором-младшим и годовалой дочерью Кройей.