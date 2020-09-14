Бывшего чемпиона UFC Конора МакГрегор задержали за эксгибиционизм

Известного бойца смешанных единоборств, ирландца Конора МакГрегора задержали прямо на его яхте на Корсике из-за обвинений в эксгибиционизме. Молодая женщина заявила, что он зажал ее возле туалета ресторана и показывал свои гениталии. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на французском острове Корсика в эти выходные. Женщина рассказала полиции, что, когда она шла в туалет бара в городе Кальви, там ее "подстерегал" МакГрегор. Причем вместе с ним были его телохранители.

Так что полиция явилась на яхту Конора стоимостью в три миллиона фунтов стерлингов и задержала бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях.

Обыск яхты и задержание Конора МакГрегора

Примечательно, но на Корсике Конор отдыхает со своей невестой.

Конор МакГрегор с подругой

Эммануэль Рамон, адвокат ирландца, сказала, что МакГрегор "решительно отрицал какие-либо нарушения".

Однако в полиции утверждают, что непристойное поведение Конора попало на камеры видеонаблюдения. И сейчас "они изучают доказательства".

Это не первый раз, когда Конор МакГрегор ввязывается в скандалы. В 2018 году он напал на машину других бойцов UFC и в этом же году его обвинили в сексуальных домогательствах. В 2015 году он дрался с немцем Денисом Сивером и обзывал его нацистом. В 2019 году Конор напал на пожилого мужчину в дублинском пабе за то, что тот отказался с ним выпить.

А также он постоянно оскорблял остальных бойцов UFC и провоцировал их на конфликты.