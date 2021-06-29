Боец UFC Макгрегор поразил физической формой за две недели до важного боя (фото)

Вскоре Макгрегор проведет третий поединок-реванш с бывшим временным чемпионом UFC в легком весе Дастином Порье.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор удивил своих поклонников физической формой накануне одного из самых важных боев в его карьере.

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В ночь с 10 на 11 июля Макгрегор проведет третий поединок-реванш с бывшим временным чемпионом UFC в легком весе Дастином Порье.

Фанаты Макгрегора в Instagram поражены его прекрасной формой и не стесняются в комплиментах: "Вау!", "Легенда!", "Вперед, чемпион", "Чемпионская форма", "Мне нравится этот стиль".

Напомним, в первом бою Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Ранее Фокус сообщал, что боец UFC Макгрегор пожертвовал миллион долларов на помощь ветеранам.

В следующем бою Конор Макгрегор проведет третий бой против Дастина Порье. Поединок состоится 10 июля в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 264. Ранее глава UFC Дана Уайт не исключил, что победитель этого боя получит возможность провести титульный бой.

В мае у Конора Макгрегора родился сын. Малыша назвали Риан, и Конор уже объявил, что в его "клане теперь пять человек". У Конора и его невесты Ди Девлин уже есть двухлетняя дочь Кроя и сын Конор-младший, чье четырехлетие семья с помпой отпраздновала в Дубаи, где у семьи есть вилла.

Ранее Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Sportico. А в прошлом году ирландский боец купил эксклюзивную яхту Lamborghini Tecnomar. Lamborghini Tecnomar было выпущено 63 штуки, Конору досталась яхта под номером 12. Tecnomar 63 был спроектирована и построена Italian Sea Group и Tecnomar для Lamborghini. Ее уже окрестили "морским суперкаром".